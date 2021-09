La vuelta de Antoine Griezmann a Atlético de Madrid hizo ruido en los aficionados. Este miércoles fue la primera presentación del francés en el Wanda Metropolitano ante Porto por Champions League y la recepción no fue la mejor, ya que se escucharon algunos silbidos. Los ataques al delantero continúan y esto se ha visto a la salida del entrenamiento este jueves en un episodio que tuvo como protagonista a Joao Félix.

Al minuto 56, Griezmann reemplazó a Joao Félix en el partido ante Porto. La irregularidad del portugués abrió la chance para ver al francés, quien fue recibido entre aplausos y silbidos. Desafortunadamente para Atlético de Madrid, no pudo marcar la diferencia en el marcador y el empate sabe a poco para todos.

Al margen del partido, este jueves se dio una situación particular donde Joao Félix salió a defender a su compañero Griezmann ante un aficionado. Es que mientras saludaba a algunos hinchas a la salida del entrentamiento, uno de ellos le pidió que lesione al francés, según mostraron las cámaras de Deportes Cuatro de Mediaset.

La actitud del hincha y sus palabras mostraron el fastidio de Joao Félix. "Joao, lesiona a Griezmann, como el que no quiere la cosa (...) A la espinilla a Griezmann, Joao, que no se te olvide", le decía. Pero el portugués, no dudó en responderle: "Deberías tener más respeto por Griezmann".

Por lo pronto, Atlético de Madrid disfruta de estas dos figuras. Diego Simeone deberá encontrarle la vuelta para que ambos puedan ser titulares juntos de alguna forma y, así, aprovecharlos en su máximo esplendor. La próxima oportunidad será ante Athletic Club el próximo sábado.