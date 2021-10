Blind destrozó a Solskjaer: "No tiene plan"

Luego de hacer un mercado de fichajes estelar, Manchester United ha tenido varios tropiezos en este inicio de temporada que han vuelto a poner bajo la lupa el cargo de Ole Gunnar Solskjaer. Ahora ha salido la leyenda del fútbol holandés, Danny Blind a hablar sin filtros sobre el trabajo del noruego en el banquillo de Old Trafford.

Con la incorporación de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphael Varane, muchos esperaban que Manchester United saliera a arrasar en la Premier League y en el resto de las competencias. No obstante, los Red Devils se han visto en complicaciones en varios partidos, dejando escapar resultados de forma inesperada.

ver también Newcastle apunta a dos entrenadores para reemplazar a un Bruce en la cuerda floja

La leyenda de Ajax, Danny Blind ha concedido una entrevista con Mirror y habló sin filtros de la actualidad que atraviesa Manchester United. El exjugador señaló a Solsjkaer por las derrotas ante Young Boys (Champions League), Aston Villa (Premier League) y West Ham (Copa de la Liga de Inglaterra).

Dura crítica contra el entrenador

"¿Cuál es la identidad de este equipo? ¿Cuál es su plan? Eso es exactamente lo que le falta a Solskjaer. No hay un plan. Su equipo no es capaz de presionar a los rivales como lo hace el Manchester City. No siempre hay que aplaudir con total dedicación. Todo en el Manchester United se basa en las cualidades individuales. A menudo pueden asegurar un resultado, pero nunca es un resultado de equipo" fueron las palabras de Blind contra el noruego.

Fuente: Getty

El neerlandés señaló la inexperiencia de Ole Gunnar Solskjaer al asumir el mando en Manchester United. "No podemos decir que Solskjaer tuviera una larga carrera como técnico superior cuando llegó. Sí, se convirtió en campeón en Noruega, pero ese es otro nivel. Es un chico del club. Marcó el legendario gol en 1999 que ayudó a ganar la Champions League, pero lo que se está haciendo ahora no basta".