La suplencia del luso ante Everton marcó las diferencias entre el pasado y presente del banquillo en Old Trafford.

Manchester United pasa por su primera crisis de una temporada donde los fichajes realizados y las políticas para evitar una fuga de estrellas convierten a los Red Devils en un equipo obligado a competir por todo. Tras el empate ante Everton como local donde Cristiano Ronaldo fue suplente, Sir Alex Ferguson le marcó la cancha a Ole Gunnar Solskjaer.

El noruego empieza a recibir sus primeras críticas en Old Trafford por los malos resultados cosechados en las últimas semanas y el bajón de un equipo donde las cosas no han empezado como se esperaba. Pese a que el regreso de CR7 se ha pagado con goles, en Manchester pocos entienden la suplencia de un delantero que pese a su calidad, no olvidemos que está con 36 años en la mejor liga del mundo.

Ferguson, padre del luso en Old Trafford y leyenda vida del United, acude a cada partido como local para ver a quien fuese una de sus mejoras obras en sus años como DT. Tras el empate ante Everton fue cazado hablando con el ex luchador de MMA Khabib Nurmagomedov, quien le consultó por la suplencia de Cristiano ante los Toffes.

"Creo que cuando el Everton vio que Cristiano no jugaba fue un poco...", dijo Ferguson, a lo que Khabib respondió: "Sí, salió en la segunda parte". Es escocés contestó a esto: "Lo sé, pero siempre debes poner a tus mejores jugadores", captaron las cámaras de la televisión inglesa sobre un diálogo que levanta polémica en el Reino Unido.

La respuesta de Solskjaer

"Uno toma decisiones a lo largo de la temporada y hay que manejar la carga de trabajo de los futbolistas. Para mí, la decisión fue la correcta. Martial lo hizo bien y marcó un gol y Cavani necesitaba minutos y jugó una hora. Entiendo que con el resultado la gente se vaya decepcionada, pero a veces hay que tomar decisiones", contestaba el DT en rueda de prensa sobre las rotaciones en ataque que mandaron a CR7 al banquillo.

Con 14 puntos sobre 21 posibles, Manchester United se encuentra 4 en una Premier League liderada por Chelsea. La realidad de los Red Devils en este inicio de campaña ha generado más de una crítica gracias a la eliminación como local ante West Ham por Carabao Cup y los sufridos resultados del club en la Champions.