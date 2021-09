Desde UEFA explicaron los motivos para no dejar que el mítico y rompedor diseño diga presente en las competiciones internacionales.

Champions League: Ajax no podrá usar su camiseta inspirada en Bob Marley en Europa

Luego de que la mítica camiseta inspirada en Three Little Birds de Bob Marley fuese presentada por Ajax para la temporada 2021/2022, desde el propio club han confirmado que UEFA no les permitirá usarla en sus competencias internacionales. Estos son los motivos que dejan a la Champions sin una de las indumentarias más rompedoras del último tiempo.

Las razones de esta particular medida tomada desde Nyon pasan por sus protocolos con los patrocinadores y sponsor de las camisetas que se utilizan en las competiciones de UEFA. Desde el ente se dieron cuenta de los tres pájaros cocidos en la parte posterior del cuello de la indumentaria, algo no permitido producto de la negativa de la confederación europea a la utilización de cualquier símbolo en sus encuentros.

ver también El once de Simeone para Atlético vs. Porto

"La Asociación Europea de Fútbol (UEFA) lo ve como una expresión diferente del logo del club, del logo del patrocinador o del patrocinador de la manga. No se permiten otras expresiones", confirmaba Ajax en su página web al ser preguntados sobre si camiseta debutaría mañana en Europa ante Sporting Lisboa por la Champions.

La historia de un homenaje

Hay que devolverse hasta verano del 2008 para entender la ya larga relación entre Bob Marley y Ajax. En un encuentro de pretemporada disputado por los holandeses en Cardiff, se le pidió a los aficionados neerlandeses permanecer en las gradas al terminar el partido. La canción sonó en la megafonía y los fans la adoptaron como un himno desde entonces. En el Johan Cruyff Arena de la ciudad de Ámsterdam, se escucha este himno del reggae en cada compromiso.

La conexión ha llegado a tal punto que los hijos del propio Marley como Cedelle, han visitado ya Ámsterdam para vivir la fiesta que abre la canción en cada encuentro: "Estoy más que conmovida de que el Ajax haya tomado Three Little Birds y lo haya convertido en su himno. El fútbol lo era todo para mi padre y en sus palabras, 'el fútbol es libertad' ".