La tercera semana de la UEFA Champions League estará marcada o no por lo que puede ser la hecatombe de 4 campeones de Europa. La Liga de Campeones está más apretada que nunca y si bien estos gigantes cayeron en zonas más que parejas en la mayoría de los casos, están a solo un resbalón de quedar contra las cuerdas.

Iremos apenas 2 jornadas es cierto, pero hay cosas que empiezan a quedar claras en la Champions 2021/2022. El torneo de clubes más importantes del mundo combina estrellas y dinero con proyectos emergentes que empiezan a pedir pista en Europa. Manchester United, Barcelona, Inter y AC Milan no pueden fallar ante sus rivales de esta semana.

AC Milan

Empecemos por quienes esta noche en O Dragao se juegan la vida en la Champions. Tras 7 años en el exilio europeo, los Rossoneri tuvieron que ver como el cuadro les situaba al lado de Porto, Atlético de Madrid y Liverpool en el grupo de la muerte. Si bien dieron la talla en Anfield y frente a los Colchoneros, las derrotas in extremis dejan a los hombres de Pioli sin chances de equivocarse ante los portugués, contra quienes presentarán hasta 8 bajas en el once.

Inter de Milan

Milan vive una pesadilla en la Champions e Inter también sufre de esta. La derrota ante Real Madrid en el arranque del grupo estaba en los planes, pero no ese empate en ceros ante Shakhtar en San Siro que deja a los hombres de Simone Inzaghi a manos del Sheriff en esta jornada. Los moldavos llegan con puntaje perfecto y en caso de vencer a los Nerrazzurri, pondrían un pie y medio en los octavos.

Barcelona

Otro que vive una Liga de Campeones para el olvido hasta acá es un Barcelona al que no le vale otra cosa que no sea golear al Dinamo de Kiev como local. Las derrotas por tres goles ante Bayern y Benfica pusieron a Koeman contras las cuerdas y si bien recuperará algunos efectivos, un paso en falso en el Camp Nou mañana puede poner final al sueño de levantar la Champions.

Manchestr United

Por último, 160 millones se gastaron los Red Devils de Cristiano Ronaldo en un verano donde de momento no se ha podido combinar de buena manera a tanta estrella. Si bien el gol del 7 ante Villarreal dejó a Manchester United con 3 puntos, no ganar en Bérgamo pondría patas arriba un grupo donde el humilde Young Boys ha dejado en claro que no piensa rendirse ante tanto grande. ¿Se despedirá pronto algún gigante en la Champions?