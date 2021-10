Italia y España se preparan para el partido de este miércoles en San Siro por la semifinal de la UEFA Nations League y empieza a calentarse el ambiente. Uno de los factores que ha generado tensión en torno a este partido es el regreso de Gianluigi Donnarumma a su antiguo estadio, luego de su tormentosa salida de AC Milan con una relación rota con la hinchada. Ahora, a un día del partido, empiezan a aparecer las muestras de desprecio contra el portero en la ciudad.

Tanto la dirigencia de AC Milan como Gianluigi Donnarumma se han pronunciado de manera cordial sobre las tensas negociaciones que acabaron en el fin del contrato del guardameta. No obstante, la hinchada rossonera quedó sumamente resentida por las formas en las que se dio la salida del arquero.

ver también Italia vs España: valor de los planteles según Transfermarkt

Ahora le toca a Donnarumma volver al Meazza, donde jugará ante muchos de sus antiguos aficionados. El ambiente se ha llenado de incertidumbre por cómo recibirá la afición milanista al canterano de vuelta en San Siro. La tensión llegó incluso a la conferencia de prensa de este lunes, donde Gigio fue cuestionado por el tema.

"Estoy emocionado, lo reconozco. En AC Milan viví una parte importante de mi carrera, dando todo hasta el último instante. Me daría pena si la acogida no fuera buena y espero que en el estadio no pase nada feo" fueron las palabras del jugador formado en las inferiores del Diavolo en la previa del partido.

Fuente: Getty

Primeros mensajes de los ultras

A horas del partido contra España por el boleto a la final de la Nations League, han empezado a circular las imágenes de las pancartas de los ultras de AC Milan contra Gianluigi Donnarumma. "Nunca serás bienvenido en Milán, pedazo de mierda" dice uno de los carteles colgado en los alrededores de San Siro.