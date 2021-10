Donnarumma nervioso por la vuelta a San Siro: "Espero que no pase nada feo"

Es evidente que las cosas entre Gianluigi Donnarumma y AC Milan no acabaron nada bien. El guardameta dejó el club como agente libre en el pasado mercado luego de largas y tensas negociaciones con Mino Raiola de por medio. Ahora, luego de todo lo ocurrido, volverá a jugar ante su antigua afición con la Azzurra por la Nations League.

La relación entre Gianluigi Donnarumma y la fanaticada de AC Milan es sumamente áspera luego de lo ocurrido meses atrás. Las cosas incluso venían tocadas desde su renovación del año 2017, cuando exigió 6 millones de euros (el más alto del plantel hasta la llegada de Ibrahimovic) y la contratación de su hermano para extender con solo 18 años.

Ahora, solo algunas semanas más tarde, el portero jugará en el Giuseppe Meazza. La Azzurra recibirá a España este 6 de octubre por la semifinal de la UEFA Nations League y la tensión eln torno al portero es evidente. Si bien habrá una gran parte del público parcializada por Inter y otros clubes, está claro que habrá un alto porcentaje de hinchas de Milan que podrían dar una hostil bienvenida a Gigio.

Donnarumma espera lo mejor de su vuelta a San Siro

El guardameta de PSG compareció ante la prensa desde Coverciano y reconoció la posibilidad de que parte del público haga sentir su descontento. "Estoy emocionado, lo reconozco. En AC Milan viví una parte importante de mi carrera, dando todo hasta el último instante. Me daría pena si la acogida no fuera buena y espero que en el estadio no pase nada feo".

Gianluigi Donnarumma afirmó que, incluso de las duras negociaciones, su relación con Paolo Maldini es buena. "Lo volveré a ver con alegría, no hubo problemas con él. Somos adultos y todo está bien. Voy a felicitarle por la temporada que está haciendo el Milan. Soy tifoso rossonero y hablo a menudo con Pioli".