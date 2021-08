Qué canal transmite Leeds United vs. Everton por la Premier League

La Premier League presenta uno de los partidos destacados en lo que es un nuevo fin de semana. Leeds United, que es dirigido por Marcelo Bielsa, se medirá ante el Everton del colombiano Yerry Mina con motivo de la segunda jornada por el campeonato de Inglaterra. Este partido tendrá la emisión EN VIVO para Sudamérica a través de ESPN, mientras que se podrá seguir EN DIRECTO desde México mediante la pantalla de SKY Sports.

+James le devuelve la pulla a Benítez: "Hay tiempo para todo, no presto atención"

+Sigue el MINUTO a MINUTO de Leeds United vs. Everton

+En caso de no poder visualizarlo en esta nota, sigue el MINUTO a MINUTO del partido aquí

No fue para nada bueno el comienzo de los "Whites" en su segunda temporada en la máxima categoría tras el ascenso obtenido en 2020, principalmente porque Manchester United lo destrozó con el 5-1 que le propinó en Old Trafford. Ante ello, los liderados por Marcelo intentarán recuperarse ante un rival que está casi a su altura.

Del otro lado es imposible no mencionar a James Rodríguez, sin embargo el colombiano no solamente tuvo síntomas vinculados al Covid-19 que le determinaron su aislamiento, sino también que no es considerado por Rafa Benitez, el técnico español que comenzó el ciclo en su nuevo equipo con una gran victoria sobre Southampton por 2-1.

Cuando se viern las caras en el presente año, Everton se impuso como visitante por 2-1 gracias a los tantos de Gylfi Sigurðsson y Dominic Calvert-Lewin, con descuento de Raphinha. Leeds triunfó oficialmente por última vez el 28 de noviembre del 2020 en la victoria por la mínima diferencia gracias al gol del brasileño antes mencionado. Aunque los "Blancos" no vencen a su rival de turno en el Elland Road desde el 19 de diciembre del 2001, en el 3-2 logrado producto del doblete de Robbie Fowler y Mark Viduka, con descuentos de Joe-Max Moore y David Weir.

+El último duelo entre Leeds y Everton

Leeds United vs. Everton: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Premier League?

El encuentro de Leeds United vs. Everton, por la jornada 2 de la Premier League, se llevará a cabo este sábado 21 de agosto, en el Estadio Elland Road.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 16:00 horas por DAZN

Argentina: 11:00 horas por ESPN

Uruguay: 11:00 horas por ESPN

Brasil: 11:00 horas sin TV confirmada

Chile: 10:00 horas por ESPN

Paraguay: 10:00 horas por ESPN

Bolivia: 10:00 horas por ESPN

Venezuela: 10:00 horas por ESPN

Colombia: 09:00 horas por ESPN

Ecuador: 09:00 horas por ESPN

Perú: 09:00 horas por ESPN

México: 09:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 07:00 PT / 10:00 ET por Peacock