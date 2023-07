Ex figura de Leeds United recordó campaña con Marcelo Bielsa: "Si no lo hubiera tenido..."

El recuerdo de Marcelo Bielsa sigue presente tras sus cuatro temporadas en el Leeds United. El ‘Loco’ dirigió 170 partidos, logrando el ascenso a la Premier League y marcó a una generación de jugadores que hoy sigue en la liga inglesa.

Así lo confesó el nuevo refuerzo del Birmingham City, Tyler Roberts, quien vuelve a disputar el Championship y buscará el despegue para retornar a la primera división.

El delantero compartió los cuatro años con el ‘Loco’ y hasta sufrió con sus decisiones desde la banca. En 2019, Bielsa lo hizo ingresar en el partido que ganaron por 1-0 al West Bromwich. Roberts entró en el inicio del complemento y en el 75′ lo sacó por el defensa Luke Ayling.

Pero más allá de ello, Tyler Roberts reconoció que el legado del rosarino fue determinante en su carrera. En el Leeds logró los 108 partidos y nueve goles, y el apoyo del entrenador ahora en la selección de Uruguay se notó por su intensidad y dediciación.

“Fue difícil. Pero si no tuviera eso, no sería tan sabio y maduro a esta edad. Tener a Bielsa al comienzo de mi carrera me ayudó enormemente. Realmente me hizo entender lo que es ser un profesional; cómo actuar, cuándo actuar y qué hacer“, explicó al sitio Birmingham Live, que es partidario de su nuevo club.

Roberts además profundizó en cómo era el día a día con Bielsa y como esto los llevó al ascenso a la Premier League. “El ritmo de trabajo y la intensidad con la que tienes que jugar para ser un gran jugador es algo que siempre trató de inculcarme. Teníamos análisis dos o tres veces por semana individualmente. Hay muchas cosas que tomé de él“, recordó el nacido en Gloucester.

Ahora Tylor Roberts a sus 24 años disputará la Championship con la camiseta del Birmingham para buscar el retorno a la Premier League. “Quiero ayudarlos y empujar a todos para que lleguen a los mismos lugares en los que estuvimos con Leeds hace un par de años”, sentenció.