Leeds United fue parte de los tres clubes que dejaron la Premier League para jugar la Championship. Por lo que ahora el elenco que hace de local en el mítico estadio Elland Road deberá luchar desde cero para buscar el retorno a la primera división.

Aunque para el ahora ex presidente de la institución, Andrea Radrizzani, esta caída libre estuvo marcada por malas decisiones al interior del club. Y que tuvieron relación con Marcelo Bielsa.

El italiano reconoció que con el rosarino en la banca llegaron a tocar el cielo. Inclusive con un fútbol que marcó pauta en Inglaterra y Europa. Lo que se reflejó siendo uno de los mejores ascendidos y con un total de 170 partidos con un 53% de rendimiento a su favor. “Fue la mejor decisión. No solo porque jugamos nuestro mejor fútbol con él. Transformó la cultura del club, la ética de trabajo y la educación, el comportamiento del personal“, confesó en entrevista a Sky Sports.

Sin embargo, el dirigente explicó que dicha exigencia le terminó jugando en contra a Marcelo Bielsa. “Al cabo de un tiempo las exigencias que tiene de la gente que le rodea puede convertirse en un ‘boomerang’ en el sentido de que se puede saturar y la gente puede sufrir el estrés”, explicó.

Un problema que fue creciendo y que finalmente desencadenó en la salida de Bielsa. Lo que se dio tras una inusual conversación con el propio Radrizzani luego de ver como los resultados no eran los esperados.

“Me dijo ‘Deberías cambiarme o deberías cambiar a todos los jugadores porque no podemos hacerlo mejor que eso a menos que hagamos cambios’. Él era consciente de que la situación estaba al límite. Sé que algunos fanáticos me odian por despedir a Marcelo, pero también fue difícil para mí porque sé lo que representaba para el club“, cerró el ex presidente del Leeds.