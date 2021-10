Las malas noticias no paran para FC Barcelona. Ahora, tras la dura derrota ante Real Madrid en el Clásico español por diferencia 1-2, se ha confirmado la lesión de Frenkie De Jong. El club ha publicado el parte médico oficial del neerlandés, anunciando que este será baja para el próximo compromiso del club azulgrana.

FC Barcelona se ha llevado un nuevo golpe en este inicio de campaña. El club catalán cayó este domingo en el Camp Nou ante Real Madrid, quedando novenos en la tabla de LaLiga con 9 fechas disputadas. La crisis es evidente y ahora se suma un nuevo problema para el próximo encuentro por el campeonato doméstico.

Frenkie De Jong se retiró del Clásico al minuto 77', dando ingreso a Sergi Roberto en su posición. En primera instancia, el cambio parecía sorpresivo. No obstante, se dio a conocer por la prensa catalana que el neerlandés había jugado con molestias y acabó saliendo lesionado del partido de este domingo.

"El jugador del primer equipo Frenkie De Jong tiene una elongación en el bíceps femoral del muslo derecho. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad" dice el parte médico oficial de FC Barcelona, emitido este lunes 25 de octubre tras el Clásico ante Real Madrid en la Ciudad Condal.

Fuente: Twitter FC Barcelona (@FCBarcelona_es)

Baja contra Rayo Vallecano

El club no ha confirmado el tiempo de baja del volante, pero se ha dado por hecho que este no estará disponible para el próximo partido por el campeonato doméstico. FC Barcelona deberá visitar a Rayo Vallecano este miércoles 27 de octubre. De Jong será una baja sensible ante la necesidad del equipo blaugrana de sumar puntos.