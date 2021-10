El nombre del ex capitán sigue ganado fuerza en uno de los brazos de la directiva. ¿Puede llegar tras la derrota en el Clásico?

Xavi Hernández vuelve a aparecer en escena, aunque habrá que ver hasta que punto. Con Barcelona cayendo nuevamente ante Real Madrid, la imagen de Ronald Koeman en Cataluña sigue cuestionada y el de Terrassa, continúa rompiendo marcas en su aventura por Qatar. ¿Cuándo podrá cumplir su sueño?

“Cuando me lo ofrecieron (Barcelona), apenas llevaba tres meses como entrenador, pero ahora es diferente. Tengo más experiencia y aquí estoy aprendiendo mucho. Quiero decirle a todo el mundo que estoy muy contento en Qatar y mi idea es seguir consiguiendo éxitos con este equipo. Sí, me siento preparado para entrenar a cualquier equipo del mundo", declaraba días atrás en MARCA sobre su intención de llegar al Camp Nou.

La derrota en el Clásico horas atrás volvió a potencias su imagen en uno de los brazos de la directiva, donde consideran que no hay ahora mismo mejor bombero para este Barcelona que el ex capitán de la época más gloriosa del club. Si bien Laporta todavía tiene dudas, la victoria del Al-Sadd horas antes del último Barcelona vs. Real Madrid hace más sencilla su llegada al Camp Nou.

Una maquina de ganar en Oriente Medio

Con la victoria por penales en la Copa del Emil ante Al-Rayyan de James Rodriguez, Xavi Hernández llegó a su séptimo título en Qatar. Tras igualar 1-1 en el tiempo complementario, los del catalán se llevaron el trofeo por penales y dicha conquista hará que en caso de que sus servicios sean solicitados, el ex capitán pueda trasladar de manera más amable su intención de dejar Oriente a los jeques.

Medios como Mundo Deportivo o Sport aseguran semanas atrás que Xavi tendría muy difícil salir del territorio qatarí si es que Al-Sadd no se quedaba con la copa más importante de país. Tras unos 120 minutos para el infarto, el de Terrassa ya ha cumplido con su parte. ¿Hará lo propio Laporta en las próximas semanas?