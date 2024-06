Es oficial la salida de Frenkie De Jong de una Eurocopa que en poco más de 72 horas inicia su camino por Alemania. El volante del Barcelona se pierde la cita luego de las palabras de Ronald Koeman en el seno de la Orange. Una vieja acción con Real Madrid y ante Federico Valverde vuelve a la memoria de todos pensando en saber en que momento el ex Ajax se empezó a quedar fuera de la cita.

“Lo hemos decidido esta tarde. Hemos considerado que Frenkie de Jong no estará en forma durante las próximas tres semanas. Tenía antecedentes con esta lesión en el tobillo derecho y no conviene arriesgar. Su club sí arriesgó antes y ahora hay que pagar el precio”, palabras de Koeman en rueda de prensa tras derrotar a Islandia por 4-0. El ex entrenador del Barcelona señaló al conjunto culé, donde se mira la fecha del 21 de abril para comprender un nuevo revés en la carrera del volante.

Aquella noche un Clásico por LaLiga española ante Real Madrid sería la respuesta a todo. Barcelona caía por 3-2 en el Santiago Bernabéu y al minuto 45 un choque de piernas entre Valverde con De Jong culminaba con el neerlandés por el suelo. Entraron camillas, hubo lagrimas y diversas imágenes que mostraban un tobillo derecho como mínimo en lugares poco habituales. No pudo seguir Frenkie y desde entonces no hubo minutos para el número 21. Se perdió Valencia, Girona, Real Sociedad, Almería, Rayo Vallecano y Sevilla.

Pero ojo por qué ya hubo episodios antes de Valverde. Koeman habló de un mal manejo del departamento médico del Barcelona en la gestión de los problemas del jugador. El 23 de septiembre del 2023 ante Celta el jugador empezaba a tener problemas en un tobillo derecho que le sacaba de la Eurocopa. Volvería dos meses después tras recuperarse de una sindesmosis tibioperoneal distal. El pasado 3 de marzo del 2024 también hubo problemas ante Athletic Club de Bilbao con otra lesión catalogada como: esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho.

La lesión de Frenkie De Jong ante Valverde y Real Madrid: TW

“La segunda vez quizás comencé a jugar demasiado pronto y la lesión todavía estaba en mi cabeza”, confesó el propio jugador sobre sus regresos al césped y los problemas físicos que ha sufrido una zona que ante Federico Valverde dijo basta hasta nuevo aviso. Periodistas como Fabrizio Romano hablan de una decisión de sacarle de la Eurocopa pensada para evitar lo que podrían problemas mayores y hasta crónicos en la zona. El Clásico ante Real Madrid sería el detonante de todo.

¿Qué lesión sufrió De Jong ante Valverde y Real Madrid?

El comunicado oficial habla de un esguince de grado II en su tobillo derecho del neerlandés. La lesión se ha mantenido hasta la fecha y el desgaste de la temporada también ha sido clave para no recibir el alta médica. El propio jugador confirmaba horas atrás que no viaja a Alemania: “Hemos estado haciendo mucho las últimas semanas, pero mi tobillo necesita más tiempo desafortunadamente”.

Última imagen de la temporada para Frenkie De Jong: IMAGO

¿Qué jugadores del Barcelona van a la Eurocopa?

Las listas ya son oficiales para la cita en Alemania. Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri y Fermín irán con España. Ter Stegen y Gundogan harán lo propio en Die Mannschaft. Joao Félix y Joao Cancelo (Portugal), Lewandowski (Polonia), Koundé (Francia) y Christensen (Dinamarca) completan el ciclo de cara a la Eurocopa de Naciones del 2024.