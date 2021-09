Sergio Ramos es la gran incógnita por estos momentos en París. Todavía no ha debutado en PSG y lo peor es que su estreno se retrasa y no hay una fecha certera para que esto ocurra. Los aficionados ya comienzan a inquietarse por no ver al defensor español en el equipo titular.

En París, la incertidumbre por Sergio Ramos ya ha pasado a ser toda una preocupación y no es para menos. En el último parte médico que publicó PSG este martes, donde se conoció también el grado de lesión de Kylian Mbappé, reportaron que el defensa español "continúa con su preparación física". ¿Qué significa?

Por el momento, es la única noción que se tiene sobre el estado físico de Sergio Ramos. Todo apunta a que está mejorando y poniéndose bien a punto para evitar una nueva molestia que le provoque una nueva recuperación, pero todo es una incógnita, y esto impacienta a los fanáticos que ya lo quieren ver adueñándose de la defensa, según afirma el diario Le Parisien.

El excapitán del Real Madrid ha tenido un 2021 pasado por lesiones. Primero, sufrió una lesión en su rodilla que lo aquejó durante toda la segunda parte de la temporada pasada, donde sólo jugó siete encuentros (entre Real Madrid y Selección de España). Tras su último partido el 5 de mayo por la vuelta de semifinales de la Champions League ante Chelsea, volvieron a aquejarlo una tendinosis en la pierna izquierda y una lesión en el sóleo.

¿Cuándo podría debutar Sergio Ramos con PSG?

Mientras la recuperación continúa, muchos se preguntan cuándo será su debut. Por lo pronto, Sergio Ramos no jugará este sábado ante Clermont. Tampoco estará ante Brujas el 15 de septiembre en el debut por Champions League de PSG. Luego, el equipo tendrá su primera gran prueba de la temporada en Ligue 1 cuando enfrente al Olympique de Lyon. Y, recién, para el 22 de septiembre ante Metz se espera que pueda llegar finalmente el debut de Sergio Ramos, ya que la idea del técnico Mauricio Pochettino y puertas adentro del PSG es no arriesgarlo hasta que no esté al cien por cien físicamente.