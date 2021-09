En la capital francesa entienden que los factores económicos no son ahora mismo los más importantes o apropiados para convencer al delantero de no irse a Madrid.

PSG traza un plan para convencer a Kylian Mbappé donde no solo importará el dinero

En Paris no se rendirán en cuanto a su deseo de quedarse con Mbappé. El delantero se encuentra ya en las instalaciones del club luego de sufrir una lesión con la selección francesa durante un parón de Eliminatorias que han permitido a los capitalinos empezar a trazar un plan de casi 100 días para evitar que Real Madrid les de el golpe definitivo. La renovación del 7 es el único objetivo de aquí hasta enero.

MARCA asegura que Nasser Al-Khelaifi y Leonardo llevan pensando desde el cierre de mercado en como poder recuperar la confianza de Mbappé en el proyecto. El no haber ni siquiera negociando con Real Madrid rompió toda relación con el punta, quien eso si no les va a dar motivos para estar enojados a los jeques. Desde Qatar trazan un plan en el que las cuestiones económicas no serán las más importantes.

Mbappé quiere gloria. Las hasta tres ofertas rechazadas por el joven demuestran que ni siquiera ser el mejor pago del PSG le hace dudar en su deseo de marcharse a Madrid. A sus 22 años desea liderar un proyecto que ahora mismo tiene otros referentes en el Parque de Los Príncipes mientras cumple su sueño de vestir como blanco. ¿Cómo se convence a alguien con esa seguridad en cuanto a su futuro?

Del odio al amor en un solo paso

PSG se ha caracterizado hasta ahora por usar todos su medios para presionar a los jugadores que desean abandonar la Ligue 1. Cavani, Rabiot y Verratti sufrieron hasta con la política su intención de dejar Paris y si bien Al-Khelaifi estaban decidido a hacer lo mismo con Mbappé, sabe que con el galo la táctica no va a funcionar.

Mbappé podrá jugar todos los encuentros, recibirá el cariño de la afición, será la tapa del club en multimillonarios acuerdos en Qatar y Oriente Medio, se colaborará con la fundación del atacante y por encima de todo, estarán más cerca que nunca de su familia. PSG no quiere iniciar ahora una guerra que está llamado a perder cuando el reloj marque las 00:00 del 1 de enero, por lo que apuestan al ‘amor’ de todo Francia y el club para evitar una salida que sería una derrota histórica.