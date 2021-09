Nuevo capítulo de la guerra entre LaLiga ante Barcelonay Real Madrid. Los dos clubes, en compañía del Athletic Club de Bilbao, impugnaron el acuerdo de la patronal española con el fondo CVC este viernes. Poco tiempo después, la propia liga española salió al cruce con una respuesta.

Los tres clubes de la Primera División española emitieron un comunicado explicando las razones de la impugnación que han acordado tras diferentes reuniones de junta directiva. Es por el acuerdo al que llegó LaLiga con el fondo CVC, el cual cuenta con el acuerdo de la gran mayoría de los clubes de Primera, por una inversión superior a los 2.688 millones de euros.

"FC Barcelona, el Athletic Club y el Real Madrid CF comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de Laliga el 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC , al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto Ley 5/2015), y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de esta trascendencia y duración", comunicaron.

LaLiga responde a la impugnación al acuerdo con CVC

LaLiga, entidad encabezada por Javier Tebas, no ha tardado en responder al comunicado de Barcelona, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. La institución aseguró sentirse "sorprendida" por la impugnación, a la vez que defiende el acuerdo.

"Sorprende que impugnen algo de lo que todavía no conocen el final y más cuando ya se dejó claro que estos tres clubes (FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club) no se verían afectados económicamente, sólo beneficiados del crecimiento que LaLiga va a tener en los próximos años", indica el comunicado. Y agrega: "Los tres clubes impugnan algo que no les afecta de forma directa, al contrario, estos clubes se verán beneficiados por el crecimiento de LaLiga como competición, dejando en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento del resto de clubes".