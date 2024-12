Bayern Múnich y Napoli lo hicieron ¿Por qué Barcelona nunca retiró la 10 de Messi?

Franz Beckenbauer, Diego Armando Maradona, Pelé durante el paso del Santos por la B de Brasil, pero nunca Barcelona con el máximo ícono de su historia. Retirar dorsales en Europa no es ni mucho menos una práctica ajena a los principales equipos del viejo continente, pero nunca ocurrió con Lionel Andrés Messi en el Camp Nou. Las claves no parten de un deseo de la directiva de Joan Laporta o de una política en los estatutos del conjunto blaugrana. Vamos con ello.

La Pulga marcó 709 veces con la camiseta culé. 672 de estas anotaciones fueron en partidos oficiales y 37 en amistosos. Desde el 1 de mayo de 2005 hasta su último gol el 16 de mayo de 2021 que su legado puertas adentro del Barcelona cambió la etapa moderna de una entidad donde todavía se llora por aquella rueda de prensa donde todo se rompió. Todo esto de la mano con un total de 10 ediciones de LaLiga, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. La salida la conocemos todos y sus motivos, también.

Fue un tema de conversación en la ciudad condal, pero los estatutos de LaLiga evitaron el que seguramente para muchos suponía el mejor de los homenajes para la figura de Messi en Barcelona. El ente dirigido por Javier Tebas solo se permite que se usen dorsales profesionales del 1 al 25 para el plantel profesional y del 26 al 50 para juveniles. Si Barcelona quisiera retirar el dorsal, la patronal le pediría al club que redujera su plantilla a 24 jugadores profesionales. Por esto no se puede quitar para la posteridad un numero de camiseta que en torneos como la Serie A o la Premier League no tendría la consecuencia nombrada.

Motivos comerciales como legales de LaLiga evitan que se pueda retirar la 10 de Messi: IMAGO

“Fue difícil el cambio al irme al PSG, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí. No estaba preparado para irme, se dio todo muy rápido, debí rehacer mi vida de un día para otro”, explicaba Messi sobre un divorcio con el club de su vida en verano del 2021 que supuso un auténtico huracán en el fútbol mundial. Lionel Andrés, a la espera de partidos de despedida y homenajes, no podrá ver en Can Barca su mítico 10 retirado para la posteridad.

ver también El mejor jugador de la historia para David Trezeguet: “Hace ilusionar al mundo”

¿Qué clubes han retirado números en Europa? Dentro de los más llamativos como emotivos surgen el 23 de Marc Vivien Foe en Manchester City, el 3 como 6 del AC Milan gracias a los Paolo Maldini y Franco Baresi, Brescia con la 10 de Roberto Baggio, Cagliari con la 11 de Luigi Riva, Javier Zanetti con el 4 de Inter Milán, Maradona y su 10 en Napoli, Johan Cruyff-14-Ajax y finalmente Beckenbauer en Bayern Múnich con el central número 5.

Publicidad

Publicidad