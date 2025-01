Mientras Guardiola espera por fichajes, Simeone descarta al jugador del Barcelona por el cual piden la renuncia de Laporta

El presente del Barcelona se encuentra marcado por la trama Dani Olmo. El volante fichado a inicios de temporada se encuentra ahora mismo sin equipo luego sin haberse quedado sin la ficha del conjunto culé por problemas de Fair Play Financiero. La realidad es que a la espera de una posible ayuda por parte de la Federación Española, el ex Leipzig podría salir rumbo a cualquier destino del planeta de manera gratuita y con grandes equipos de la Premier League atentos a su futuro. Mientras los Manchester United como City de Pep Guardiola esperan, aseguran que Diego Pablo Simeone no entrará en la trama.

Mundo Deportivo es quien desvela como ahora mismo el jugador solo tiene ojos para Barcelona, así como que diversos acercamientos se vienen dando, pensando en que pueda abandonar la ciudad condal a corto plazo por unas situación de mercado donde la junta directiva de Joan Laporta ya ha recibido pedido formales de la oposición política del club para dejar la entidad gracias estos acontecimientos. Guardiola y la Premier esperan, pero afirman que de momento el Cholo no lo hace.

“EL ATLÉTICO NO FICHARÁ A DANI OLMO El FC Barcelona no ha podido inscribir, hasta el momento a Dani Olmo, por lo que el jugador podría acabar saliendo libre. ¿A dónde? No se sabe, pero al Atlético de Madrid seguro que no. Al menos así lo aseguran fuentes del club colchonero, que desmienten categóricamente cualquier posibilidad de firmar al jugador nacido en Terrassa”, dicta el medio Mundo Deportivo para definir en que estado se encuentra una trama donde uno de los mejores jugadores de Europa se encuentra en juego.

¿Por qué Barcelona puede perder a Olmo? La cuestión es sencilla. El conjunto culé no cuenta apenas con margen en su Fair Play Financiero y no ha podido generar el espacio salarial mínimo para inscribir al jugador sin recibir sanciones por parte de LaLiga. Solamente lo vimos jugar en estos meses gracias a que Andreas Christensen cayó lesionado y un cupo se abre en este sentido gracias a la normativa. Laporta tenia hasta el 31 de diciembre para inscribirle y de momento no lo ha conseguido.

Aseguran que Simeone no irá a por Olmo incluso siendo gratuito:

Ahora mismo se espera que la trama pueda definirse el próximo 3 de diciembre. Es el tiempo especial que se le ha concedido a Barcelona para intentar buscar ingreso extraordinarios que le permitan inscribir a Olmo y evitar que de esta manera el jugador por el cual se pagasen casi 50 millones de euros en verano se marche libre en enero. Al no tener ficha en el torneo nacional, tampoco puede disputar encuentros de la Champions League.

Piden la renuncia de Laporta

“Desde Som un Clam queremos expresar nuestra total indignación y vergüenza provocadas por la gestión del presidente Joan Laporta y de la junta directiva respecto a las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, y exigimos su dimisión. Lo que hemos vivido en las últimas horas de 2024 demuestra que ha estallado de lleno el círculo vicioso en el que ha entrado el equipo de gobierno del club”, dictan desde la oposición política del club en una mañana cargada de movimiento en la ciudad condal.

Los números de Dani Olmo esta temporada

El canterano volvió a casa tras más de media vida entre Croacia y Alemania, donde se hizo un nombre antes de lo que han sido sus primeros encuentros oficiales con el equipo de sus amores. Si bien tuvo que lidiar con una lesión a mediados de semestre y ahora con la saga que puede terminar con su salida del club, Dani Olmo acumula un total de 6 goles y 1 asistencia en 15 partidos con este Barcelona que espera novedades de la Federación.

