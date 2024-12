Guardiola espera: Barcelona vuelve a fallar en la inscripción de Olmo y su agente ya confirmó que estuvo en Manchester City

Dani Olmo de momento continúa sin poder ser inscrito por un Barcelona que ahora mismo cruza los dedos pensando en lo que suponen las últimas 24 horas de una trama cargada de problemas para el equipo de Cataluña. En caso de que no se consigan los montos de dinero necesarios, el volante de la selección española será libre para firmar con cualquier equipo del planeta. Es el segundo fallo consecutivo del conjunto culé desde hace algunas jornadas y todo ello mientras en Manchester equipos como el City de Guardiola esperan.

La trama ya la conocemos todos por todo lo alto. Barcelona no contaba con suficiente límite salarial de cara a la inscripción del ex futbolista del RB Leipzig. Solamente este ha podido jugar los primeros 6 meses de la temporada gracias a la lesión a gran escala de Andreas Christensen que permitió al conjunto culé hacer una excepción en cuanto a la normativa de LaLiga. Con el futbolista danés ya totalmente recuperado, hay que encontrar el dinero para evitar, cómo se acordase con el media punta de la selección española, que este pueda quedar libre el 1 de enero en caso de que no exista suficiente dinero para inscribirse en el torneo.

La ecuación no es ni mucho menos sencilla pues el juzgado de primera instancia ha desestimado las medidas cautelares pedidas por Barcelona a lo largo de las últimas horas. Es la segunda ocasión en menos de 72 horas que la justicia deportiva en España ni mucho menos concede los permisos al conjunto de Joan Laporta para inscribir a un jugador por el cual pagasen más de 30 millones de euros a lo largo del último verano. No olvidemos jornadas atrás su propio gente confirmaba encontrarse por Manchester y todo ello mientras se relaciona al media punta con equipos como Manchester City o Manchester United.

Barcelona afronta horas decisivas con Olmo: IMAGO

“Si es correcto, estoy en Manchester únicamente de vacaciones”, declaraba Andy Bara a los principales medios británicos mientras el rumor porque el Reino Unido estalló por todo lo alto. No nos olvidemos que ambas entidades de Manchester estuvieron más que pendientes de Dani Olmo antes de que Barcelona se terminase quedando con sus servicios. En este momento la ecuación no es ni mucho menos sencilla para el conjunto culé y el tiempo apremia pensando en las 11:59 de la noche.

¿Qué pasa si Barcelona no consigue su inscripción antes de dicho momento? Concretamente el jugador pasará a encontrarse des inscrito en la Liga no podrá disputar encuentros del campeonato nacional. En este contexto el conjunto puede tendría únicamente hasta el 31 de enero del 2025 para volver a inscribirle en el certamen y evitar que el futbolista en sí quedarse sin actividad a nivel profesional hoy los torneos nacionales de España hasta el verano. Hoy a partir de mañana sería el contexto donde Dani Olmo podría negociar su llegada a cualquier equipo tal y como lo firmase con la directiva deporte de Joan Laporta. Lo equipos de Manchester y sobre todo Guardiola, aguardan.

