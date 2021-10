Paris Saint-Germain (PSG) fue el gran ganador del pasado mercado de fichajes. El club francés hizo incorporaciones estelares, siendo la mayoría a coste cero. Uno de los jugadores que fichó por el club del Parc des Princes en la ventana de verano fue Georginio Wijnaldum, quien acababa su contrato con Liverpool. Ahora el neerlandés ha mostrado su descontento por lo que han sido sus primeros meses en la capital francesa.

Georginio Wijnaldum fue uno de los fichajes bomba de PSG del pasado mercado, junto con Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma y Achraf Hakimi. El volante apuntaba a ser una de las fichas recurrentes de Mauricio Pochettino, luego de haber sido clave en la Champions League ganada por Liverpool en 2019 y en la Premier League de 2020.

El mediocampista ha visto acción en 11 encuentros (por todas las competencias) en este inicio de ciclo con PSG, siendo parte del XI titular en solo 6 de ellos. Además de esto, el neerlandés ha completado los 90 minutos en cancha en solo 2 partidos. Esto no tiene para nada contento al jugador.

Frustración

"No puedo decir que esté completamente feliz en PSG. Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación" dijo Georginio Wijnaldum en una entrevista con NOS.

La situación no es la esperada para el volante, especialmente luego de haber priorizado PSG ante las ofertas de Barcelona. "He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado".