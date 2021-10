Paris Saint-Germain lo tiene claro: no dejará a Kylian Mbappé tan fácilmente. En este sentido, el director deportivo Leonardo volvió a hablar de su situación contractual y aprovechó para arremeter nuevamente contra Real Madrid, por su actitud a la hora de intentar convencer al parisino de fichar. Inclusive, el brasileño pidió algún tipo de castigo por esto.

Leonardo fue invitado al 'Festival dello Sport', un evento donde se juntan varias personalidades del deporte para distintas presentaciones y charlas, organizado por el diario La Gazzetta dello Sport. El directivo del PSG volvió a hablar del 'caso Mbappé' y de la intromisión de Real Madrid. Hasta hizo una comparación sobre las formas de negociación.

"No nos respetan, llevan dos años hablando de Kylian. Nosotros nunca trabajamos entre bastidores para convencer a Donnarumma y lograr que se fuera del Milan como agente libre. No hablamos con él antes de junio, cuando la situación ya estaba clara y el club 'rossonero' había comunicado que no iban a renovarle, fichando además a Maignan", contó.

Según la versión de Leonardo, Mbappé "no ha renovado y se llegó a esta situación porque desde hace años hay presión desde España". En este sentido, pide algún tipo de sanción o castigo para los 'merengues'. "Real Madrid lleva dos años hablando de Kylian en público, no es normal decir que tarde o temprano acabaría en el club y se lo comunicamos también al club 'merengue'. No está bien buscar así a un jugador, todavía menos si hablamos de uno de los mejores en el mundo. Cosas así deberían ser castigadas. Lo niegan, pero creo que llevan dos años trabajando para fichar a Mbappé", aseguró.

Para cerrar con el tema del jugador parisino, insistió en su intención de que continúe en París. "Queremos que siga, queremos renovarle, nuestra idea no ha cambiado. Es una joya y es perfecto para nosotros, no pensamos en un equipo sin él en los próximos años. Cuando él, Neymar y Messi empiecen a funcionar será fantástico para todos", deseó.

Leonardo y PSG responden a las críticas por sus métodos

En otra parte de la charla, Leonardo también respondió a las críticas contra PSG por sus formas de negocio y su abultada billetera. "Lo que hacemos siempre se hizo, aunque de manera distinta. Antes ganaba el que tenía el estadio más grande, luego llegó el tiempo de los derechos televisivos y ahora el fútbol se abrió a mundos nuevos y nuevos inversores. El Milan también estuvo comprando los mejores durante 10 años, lo mismo pasó con Madrid y Juventus... En Italia, durante 30 años, el fútbol estuvo en las manos de tres familias", opinó.

Y, por último, se refirió a las críticas de Javier Tebas, presidente de LaLiga de España. "El PSG no invierte más que otros clubes, quiero aclarar eso. Y otros tienen mayores deudas. ¿Que Tebas nos ataca? Respondemos ante la UEFA y la Ligue1, no ante LaLiga", cerró.