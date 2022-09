Todo puede pasar en un abrir y cerrar de ojos en Boca. 24 horas en el Xeneize son muchísimo tiempo y, mientras Hugo Ibarra prepara el duelo ante Huracán en La Bombonera, el club de La Ribera tuvo un sábado realmente movido: Edinson Cavani volvió a hablar de Juan Román Riquelme, la nueva sanción a Marcos Rojo y preparan la vuelta de Sebastián Villa.

La otra sanción que recibió Marcos Rojo por el planchazo a De La Cruz

Mucho se habló de Marcos Rojo y la cantidad de fechas que debía recibir por su expulsión ante River. Finalmente, el Tribunal de Disciplina decidió darle una fecha de suspensión pese a que el informe de Darío Herrera hablaba de "planchazo a la cabeza". Como ya cumplió ante Lanús, Hugo Ibarra podrá usarlo ante Huracán.

El debate sobre si es justo o no que solo haya recibido una pena mínima ya empieza a quedar atrás. Sin embargo, cabe destacar que no es el único castigo que le impusieron al ex-Manchester United. El boletín lo informó en las últimas horas.

Además de la ya cumplida fecha de suspensión, Rojo no podrá usar la cinta de capitán de Boca durante un mes. Esta medida suele tomarse en casos de expulsión directa a los dueños del brazalete y hasta te pueden dar 5 años con esta pena. Por suerte para Marcos, acá también le dieron la mínima.

Revelaron cuándo podría darse la vuelta de Villa en Boca: "Si todo sigue como hasta ahora..."

Luego de la importante victoria frente a Atlético Tucumán, el 28 de agosto, en Boca llegó una mala noticia. Sebastián Villa terminó con molestias, le hicieron estudios y se determinó que era necesaria una operación por una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Y así sucedió.

El delantero, entonces, se quedó afuera de un tramo importante de la Liga Profesional 2022: los partidos frente a Colón de Santa Fe, River y Lanús. Y tampoco estará en los que quedan del mes de septiembre: Huracán y Godoy Cruz por el torneo local y Quilmes por la Copa Argentina.

"Villa es el mejor jugador del país hace dos años y medio", dijo Juan Román Riquelme hace muy poco. En el club lamentan la baja del extremo pero están conformes con el rendimiento de Luca Langoni en los últimos partidos. ¿Cuándo podría darse el regreso del colombiano?

El Consejo de Boca, firme con la situación de una figura que perdió su puesto: "Notaron que bajó su nivel"

En estos momentos, Hugo Ibarra está en su mejor momento como director técnico de Boca y eso se debe a la gran cantidad de buenos resultados que consiguió. El equipo lleva cinco victorias al hilo y esta situación positiva va de la mano con un aspecto puntual: el entrenador parece haber encontrado su formación titular.

El Superclásico ante River despejó varias dudas en este sentido y ya se sabe quiénes son los jugadores que mejor están en la consideración del "Negro". Y esta situación complica a uno de los futbolistas del plantel, que pasó de titular indiscutido a suplente.

El periodista Marcos Bonocore señaló en TNT Sports quiénes son los jugadores que están negociando su renovación. "No solo hubo renovaciones concretadas sino que también se empezó a hablar de renovaciones a la brevedad, como las de Zambrano, Javier García o el 'Pulpo' González", afirmó. Y ahí salió el tema de Carlos Zambrano.

Boca no sería bicampeón si gana la Liga Profesional: el motivo

Después de ganar el Superclásico, el equipo de Hugo Ibarra agarró la confianza que necesitaba, superó a Lanús con otro gol de Darío Benedetto y sueña con volver a dar la vuelta olímpica en el ámbito local. Aunque ojo, ganar la Liga Profesional que está en disputa no convetiría a Boca en bicampeón. ¿Por qué?

El Xeneize engaña con su realidad por lo que ha movido el plantel y su cuerpo técnico, pero la realidad indica que es uno de los mejores -sino el mejor- de los últimos años en la Argentina. Claro, ha ganado el Torneo de Primera División 2017/18, la Supercopa 2019, la Superliga 2019/2020, la Copa Maradona 2020/21, la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022.

Si bien podría ser campeón de dos certámenes pegados en el ámbito local, técnicamente Boca no sería bicampeón del fútbol argentino. ¿Por qué? El último titulo ganado por el club de La Ribera computa como Copa Local y el presente -aún en competencia- cuenta como Liga Local.

Tres regresos importantes: el probable equipo de Boca ante Huracán

Boca está en su mejor momento en la Liga Profesional 2022. El equipo ganó sus últimos cinco partidos y se prendió en la pelea por el título: quedó segundo en la tabla, con 35 puntos, a uno del líder, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y este lunes tiene otro partido clave contra un rival directo.

Huracán está justo por detrás del Xeneize en las posiciones, con 33 unidades. El "Globo" aspira a ganar en La Bombonera este lunes a las 19 para mantenerse en la lucha y el local irá en busca de una nueva victoria que le permita dejar a otro candidato en el camino.

Este sábado, Hugo Ibarra encabezó un nuevo entrenamiento del plantel azul y oro en el predio de Ezeiza. Y siguió dándole forma a su idea para la formación inicial en el duelo de este lunes. Lo que se confirmó, por ahora, es que habrá tres regresos: Marcos Rojo, Darío Benedetto y Alan Varela.

La sorpresiva decisión de Cavani que hará enojar aún más a los hinchas de Boca

Edinson Cavani coqueteó con la posibilidad de sumarse a Boca en el último mercado de pases y la novela casi termina con la llegada del uruguayo al Xeneize. El atacante charló con Juan Román Riquelme, pidió una oferta formal, la recibió pero luego le informó al vicepresidente que no la aceptaba.

En ese entonces, los motivos que hicieron ilusionar a los hinchas del club de la Ribera estaban relacionados con el deseo de Cavani de regresar a Sudamérica por una decisión personal. Y también con el objetivo deportivo de estar cerca de Uruguay para ponerse a punto de cara al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, ahora se conoció una decisión de Edinson que generó sorpresa en España y también en Sudamérica. Y que hará enojar a los hinchas de Boca... ¿Qué pasó? Gennaro Gattuso, director técnico del Valencia, el equipo del uruguayo, informó que el goleador había sido convocado para la selección de su país pero no quiso ir.

La nueva joya que asoma en Boca para que Ibarra pueda darle rodaje

Desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del Departamento de Fútbol en Boca, donde se conformó el Consejo de Fútbol para encarar las negociaciones del plantel profesional, como así también de las Divisiones Inferiores, pudieron darse los ascensos de juveniles que mostraban enormes cualidades en sus respectivas categorías.

Poco a poco, comenzaron a verse nombres que no eran cotideanos para el hincha de Boca: Exequiel Zeballos, Aaron Molinas, Luis Vázquez, Luca Langoni y Alan Varela, entre tantos otros. Una vez que lograron asentarse en la máxima categoría del fútbol argentino, se transformaron en piezas muy importantes para el plantel que, actualmente, dirige Hugo Ibarra.

Ya con vistas al futuro, y sobre todo para que pueda transformarse en el próximo futbolista que juegue en la Primera División del Xeneize, los integrantes del cuerpo técnico que lidera Ibarra, como así también en el Consejo de Fútbol, están muy pendientes de la situación que atraviesa Pedro Velurtas. El lateral derecho de 21 años, nacido en Campana, se está recuperando de una operación de meniscos, y aún le falta entre uno y dos meses para regresar a las canchas.

Habló el presidente del Tribunal: por qué le dieron solo una fecha a Marcos Rojo

Luego de que el Tribunal de Disciplina oficializara la sanción de una fecha a Marcos Rojo por su expulsión directa ante River hubo cierta controversia. De hecho, hasta se habló de que Fernando Mitjans -presidente del organismo- había influido en la decisión. Por eso, decidió salir a aclarar todo por su cuenta.

"Yo ni siquiera voté", soltó en primera instancia en diálogo con D Sports Radio y agregó: "Que roja directa sean dos partidos de suspensión es otra de las tantas cosas que se dicen y quedan grabadas en el imaginario popular. Hay cientos de rojas directas que son penadas con una sola fecha. Jugada de último recurso es roja directa y automáticamente es un partido. No sé de dónde salió que roja directa son dos".

Luego, explicó por qué no se tuvieron en cuenta los antecedentes del zaguero: "Decían que era reincidente y no era así. La reincidencia prescribe a los dos meses y a Rojo lo habían expulsado el año pasado, no sé hace cuanto. No es como la reincidencia penal que te persigue toda la vida".

Un ex Boca muy querido por los hinchas se quiere sumar al equipo Senior del club: "Cuando me inviten"

Si bien el equipo Senior de Boca existe desde hace varios años, con la llegada de Juan Román Riquelme el plantel se potenció. Los distintos exjugadores que el vicepresidente convocó para trabajar en el predio de Ezeiza como entrenadores de las divisiones inferiores de sumaron al grupo y generaron conjunto azul y oro más que competitivo.

Encabezados por Hugo Ibarra, el director técnico actual de la Primera División, los futbolistas del Senior cuentan con cracks históricos de Boca como Marcelo Delgado, Raúl Cascini, Clemente Rodríguez, Matías Donnet, Pablo Ledesma y Matías Carreño, entre otros. Y hay otro que tiene ganas de sumarse.

Fabián Vargas, ganador de nueve títulos con la camiseta azul y oro (cinco internacionales), subió un video a su perfil oficial de Instagram entrenándose como en sus mejores épocas. Y un seguidor le pregunto: "¿Te estás preparando para el Senior de Boca?". "Eso... Para cuando me inviten", fue la respuesta directa del exmediocampista.

Cavani volvió a hablar de Boca desde España: "Nunca se sabe..."

Edinson Cavani coqueteó con Boca al punto tal que varios medios ya daban por hecho su arribo a la Argentina. Habló con Juan Riquelme, hizo que todos los hinchas del Xeneize sueñen con verlo colgado del alambrado de La Bombonera y finalmente optó por seguir su carrera en Europa. Ahora, a la distancia, volvió a hablar del club de La Ribera...

Después de que el Manteca Martínez le tire con todo asegurando que "no le dió para jugar en Boca", el delantero uruguayo tuvo un mano a mano con Marca y no esquivó el tema. ¿Qué dijo de Riquelme y la chance de venir a la Argentina?

Mientras vive sus primeras experiencias en La Liga 2022, Cavani elogió su nuevo club: "Uno sabe lo que significa y lo que es Valencia. Es un club con una gran afición, que cuando lo nombras suena a club grande y a todas esas cosas que te hacen vibrar y que me han hecho jugar al fútbol. Tomamos la decisión que queríamos y por eso estamos contentos y felices". Aunque no se olvidó de la Azul y Oro...