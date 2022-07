Mientras en Boca están enfocados en el partido ante Corinthians, el cual define el pase de alguno de los dos equipos a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ocurrieron novedades contundentes en el mercado de pases, ya que se confirmó que Vidal será jugador del Flamengo, mientras que Tomás Belmonte estaría cada vez más cerca de Brandsen 805.

Los detalles sobre el arribo de Vidal a Flamengo

Este lunes se confirmó la llegada de Arturo Vidal al Mengão. El periodista experto en el mercado de pases mundial, Fabrizio Romano, lo comunicó a través de sus redes sociales. "Se espera que firme con Flamengo esta semana por un año y medio de contrato. Está decidido a dejar el Inter y el fútbol europeo para unirse a Mengão este verano", confirmó vía Twitter.

Además, trascendió la cifra que cobrará en el club de Río de Janeiro: el periodista Luis Fregossi mencionó que el equipo carioca le pagará a Arturo una semana cercana a los 200.000 dólares por mes. Un total anual cercano a los dos millones y medio, algo imposible para Boca.

Riquelme se contactó con Belmonte para acercar su arribo

La principal charla que está llevando a cabo Boca para conseguir un refuerzo es con Lanús, con quien están negociando un trueque mano a mano en el cual el Xeneize daría a Jorman Campuzano y el Granate a Tomás Belmonte. Y si bien desde el club dirigido por Miguel Almirón intentan incluir allí la cesión de algún juvenil de Boca como Aaron Molinas y Gabriel Aranda para empardar un poco el intercambio, las partes parecen ser optimistas y se podría llegar a un acuerdo en el corto plazo.

Para terminar de convercer al jugador de Lanús de arribar a Boca, el Diario Olé reveló que el propio Juan Román Riquelme habló vía WhatsApp con el futbolista con pasado en las selecciones juveniles de Argentina. "Hola, Tomás (Belmonte). ¿Cómo estás? Soy Román. ¿Querés jugar en Boca?", habría sido el mensaje que el Vice Xeneize le envió a Belmonte en medio de las negociaciones entre los clubes.

Además, el propio periódico confirmó que también hubo un llamado de Raúl Cascini como integrante del Consejo del Fútbol, y que si bien aún no hubo oferta formal de parte de Boca para que se concrete esta operación, la charla con Lanús está siendo de ida y vuelta para intentar llegar a un acuerdo que favorezca a los dos equipos. ¿Será este mensaje la clave para que "Toto" dé el sí a Boca?

Pumas presentó a Salvio como refuerzo

ras un fin de semana en el cual los dirigidos por Andrés Lillini debutaron por la Liga MX con un empate 1 a 1 ante Xolos de Tijuana, Eduardo Salvio fue presentado de manera oficial en el club de los del Pedregal.

Allí, expusieron la primera foto de Toto con la ropa de Pumas y dentro del mensaje que emitieron en sus redes sociales para oficializar su arribo, dejaron entrever una referencia a Boca, que en realidad es una relación que une a los dos clubes. En concreto, la cuenta oficial de Pumas escribió: "¡ES OFICIAL! ¡Bienvenido a Pumas Eduardo Salvio! Con gran trayectoria y experiencia, se integra para sumar a nuestro equipo azul y oro".

Si bien a los Pumas también los apodan el azul y oro por los colores de su camiseta, también es una notoria referencia al Xeneize, con la presentación de sus anteriores refuerzos utilizaron otras denominaciones del equipo. Más allá de esto, ya es una realidad, Salvio tendrá su primera experiencia en el fútbol mexicano, con una camiseta puesta con gama de colores similar a la de su ex equipo. ¿Cómo le irá a Toto en Pumas?

Corinthians llega al partido con varias bajas y Boca con el once de gala

Se confirmó que cuatro (que podrían ser cinco) figuras del Timao no podrán estar en La Bombonera debido a diversos motivos. Estos son Adson por haber dado positivo de Covid, Renato Augusto por un dolor en el gemelo, Fagner por una lesión muscular y Gustavo Mosquito, quien tomó un medicamento para una tendinitis que podría resultar en doping.

A estas cuatro bajas confirmadas, quienes ni siquiera viajaron a Argentina, se suma la incógnita de Willian, quien sufrió un golpe en su hombro producto de un choque con Luis Advíncula en la ida de la serie. El entrenador Vitor Pereira confirmó al ex Arsenal y Chelsea en la nómina de convocados y esperará hasta último momento para saber si podrá o no contar con él.

Además de esto, para este encuentro vital, a Sebastián Battaglia no le pudo haber aparecido mejor noticia en los últimos días que la confirmación de que podrá usar a su equipo ideal, ya que ninguno de ellos posee lesión o sanción que le impida decir presente en el Alberto J. Armando, por lo que el entrenador xeneize podrá su once de gala.

Este es con Agustín Rossi al arco, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra en la defensa; Alan Varela con Óscar Romero y Pol Fernández en el mediocampo y por último, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa en la ofensiva, que sería el mismo equipo que obtuvo el empate en el Neo Química Arena la semana pasada pero con el regreso de Fabra tras la suspensión por acumulación de amarillas en fase de grupos.

Boca iría a la carga nuevamente por Domingo Blanco

Con el objetivo de poder superar a Corinthians y luego comenzar a planificar las instancias siguientes de la CONMEBOL Libertadores, en el barrio de La Boca ya tienen apuntado a un futbolista que buscaron en anteriores ocasiones, ya que además de que no se dio lo del ex Inter de Milán, también se irá Jorman Campuzano.

Por el mediocampista colombiano, lo más probable es que arribe Tomás Belmonte, el juvenil de Lanús. Pero también analizan acelerar por Domingo Blanco, quien quedó libre tras su paso por Independiente. Si bien la idea del ex Defensa y Justicia es poder marcharse al exterior, según su entorno, no descarta pasar al Xeneize. "Tengo algunas ofertas de afuera pero no voy a decir nada hasta que no se confirme, por si no se da", explicó hace unos días en el programa partidario Muy Independiente.

En Boca saben que no será nada sencillo quedarse con Blanco, sobre todo por la prioridad que le da el mediocampista a emigrar hacia el exterior, no pierden las ilusiones de poder sumarlo en este mercado de pases. ¿Se dará?