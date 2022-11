Una sólida decisión sobre el mercado de pases

Arrancó el mercado de pases en el fútbol argentino y Boca parece haber marcado cuáles son sus prioridades. La primera es confirmar a Hugo Ibarra en el cargo de director técnico para la temporada 2023 y ese anuncio está muy cerca de hacerse. Y luego el deseo de los dirigentes es salir con todo a buscar refuerzos para el plantel.

Ya quedaron acordados los puntos importantes con Ibarra: la idea es conseguir un total de seis incorporaciones, contando los regresos de "Equi" Fernández y Mateo Retegui y sumando a dos centrales en los cuatro lugares que restan. Además irán por un volante por izquierda y un delantero.

En el Diario Clarín revelaron también que hay una planificación marcada en el club en la que se apuesta más por este mercado que por el de mitad del 2023. "La hoja de ruta de Boca en este mercado de pases será similar a la que planificó al inicio de este 2022, consciente de que el mercado agresivo debe ser el del inicio de la temporada", menciona el artículo.

Según el medio, la idea de Boca es "hacer retoques (y sostener todo lo que se pueda al plantel actual) en el receso grande de junio, cuando todos los países compradores vienen a la carga por jugadores que luego se hace complejo retener, en la antesala de definiciones de torneos y de competencia internacional". De esta manera, se verá una gran cantidad de incorporaciones en enero y algunas pocas en junio.

La frase desde Tigre tras los rumores de la vuelta de Retegui a Boca

El futuro de Mateo Retegui sigue generando una gran expectativa en todo el fútbol argentino. El goleador de la Liga Profesional 2022 cerró una gran temporada y ahora todos están esperando para saber qué sucederá con su 2023: puede quedarse en Tigre, volver a Boca o incluso ser vendido.

La información de la última semana indica que en el Xeneize tienen decidido pedir el retorno de Mateo para incorporarlo al plantel profesional y que pelee mano a mano por el puesto con Darío Benedetto. Sin embargo, este jueves se conoció la respuesta desde el "Matador" sobre este tema.

"Boca no nos pidió a Retegui", es la frase que publicó el Diario Olé y que recibió desde el club de Victoria. ¿Por qué el Xeneize quiere a Mateo pero todavía no accionó para poder traerlo de vuelta? Porque el contrato aún no le permite hacerlo.

Así lo explicó el periodista Augusto César: "Boca no pidió la vuelta de Retegui, por ahora. No está en condiciones legales de hacerlo. Tigre tiene tiempo para ejecutar la opción de compra (2,4 millones de dólares por el 50%) y lo quiere hacer. Si sucede, Boca no puede hacer nada. Si eso no pasa, ahí Boca podría pedirlo". De esta manera, todavía no puede haber precisiones sobre el futuro de Retegui. La primera decisión deberá tomarla Tigre.

¿Intercambio entre Boca y Tigre por Retegui?

Desde que Mateo Retegui empezó a marcar goles con la camiseta de Tigre, la posibilidad del retorno a Boca está latente. Durante el año, las declaraciones del futbolista fueron sobrias, dejando en claro que su único objetivo era tener un buen rendimiento en el "Matador". Pero ahora que se terminó la temporada el panorama va aclarándose.

Y todo se encamina hacia el regreso del goleador al Xeneize, que tiene la posibilidad de pedir que regrese al conjunto azul y oro y está decidido a hacerlo. Sin embargo, hay detalles de la negociación con el club de Victoria que deben resolverse y ahí podría entrar algún jugador actual de Boca.

Tigre tiene una cláusula para poder comprar el 50% del pase de Retegui, tasada en 2.500.000 millones de dólares. Más allá de ese dato, Boca sigue siendo el dueño de la ficha de Mateo y puede disponer su regreso. Pero para que siga la buena relación con el "Matador", el Consejo de Fútbol no descarta entregar a alguna de sus figuras como parte de la operación.

En este contexto, el periodista Marcelo Lerner reveló en el medio partidario "Boca de Seleción" que ese jugador sería nada más y nada menos que Luis Vázquez, el centrodelantero suplente de Darío Benedetto. "Boca daría a Luis Vazquez a Tigre para que libere a Mateo Retegui", aseguró. ¿Vázquez pasará de posible venta a Europa a cesión en el fútbol argentino?

La drástica decisión de Boca ante la novela de Rossi y su renovación

En estos momentos, Boca tiene en su plantel a uno de los mejores arqueros de Sudamérica. Desde 2021, Agustín Rossi se ganó ese mérito por su gran rendimiento en el conjunto azul y oro: salvó al equipo en incontables ocasiones y demostró ser una de las grandes figuras del Xeneize a lo largo de esta temporada 2022.

Por ese motivo, el Consejo de Fútbol quiere mejorar y renovar el contrato de Agustín, para extender el vínculo del guardameta con el club. Sin embargo, desde mitad de año que las negociaciones no avanzan y la situación se dilata mucho más de lo esperado.

Ante este panorama, trascendió que la idea de los dirigentes es tomar una drástica decisión para el 2023. Pase lo que pase con Rossi, en Boca tienen decidido que no incorporarán a ningún arquero y confiarán en los que actualmente integran el plantel profesional.

Así lo comentó el periodista Marcos Bonocore: "Boca no buscará arquero en el mercado de pases. Confía en lo que tiene si Rossi no acepta la última oferta de renovación. Sergio Romero sigue apuntando a la pretemporada, Javi García recientemente extendió su vínculo y reconocen el excelente momento de Leandro Brey". ¿Seguirá Rossi?