Ángel Romero, sincero tras sus dos goles en la victoria de Boca ante Central Córdoba: “Hoy pude ayudar”

El paraguayo que la empujó para el 1-0 y clavó un golazo para el 3-0, declaró con la mente puesta en la revancha contra Sao Paulo.

Este viernes por la noche, Boca venció 3-1 a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura 2026. Con un doblete de Ángel Romero y el primer gol de Enner Valencia desde su llegada, el Xeneize selló una goleada contundente con un equipo repleto de suplentes, justo antes de la revancha contra Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Un dato importante a tener en cuenta es que fue su primera titularidad con Rodolfo Arruabarrena, desde que arribó como entrenador a mitad de año. Por otro lado, cabe recordar que antes de este partido solo había jugado 490 minutos en lo que va del año y apenas tenía un gol en su haber con la camiseta del conjunto de la ribera.

¡21 TOQUES PARA CORONAR UNA JUGADA IMPRESIONANTE! El Boca del Vasco Arruabarrena se asoció a la perfección para que Ángel Romero firme el primero del partido vs. Central Córdoba.



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Lo cierto es que, tras sus dos goles contra Central Córdoba, habló con ESPN Premium. “Me sentí muy bien hoy con mis compañeros“, manifestó Ángel en primera instancia. Pocos segundos más tarde, agregó: “Hace un tiempo que no venía de titular pero siempre estoy trabajando y a punto en lo físico, para cuando me tenía que tocar, hoy pude ayudar al equipo“.

Inmediatamente después, explicó su celebración. “Festejé con Ascacibar porque concentramos juntos y nos decimos cosas para mejorar nosotros y al equipo“, reveló el paraguayo. Luego, también añadió: “Desde que llegamos juntos, si bien a él le toca jugar bastante, lo acompaño en los momentos buenos y malos, yo tengo que sumar desde donde me toque“.

UNA OBRA DE ARTE: ¡LOCURA LO QUE FUE EL GOLAZO DE ÁNGEL ROMERO PARA EL 3-0 DE BOCA ANTE CENTRAL CÓRDOBA!



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A su vez, puso los ojos en Sao Paulo. “Hoy fue un partido, aparte de la victoria, importante para lo que nos veníamos jugando, para ganar confianza“, tiró al principio. Y de cara a la revancha del martes, soltó: “Se viene un partido complicado que queremos llevarnos la clasificación ante un equipo brasilero, estadio difícil pero tenemos la capacidad para clasificar“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estuve solo en el segundo gol, lo vi un poco adelantado al arquero y pateé al arco“, confesó sobre el verdadero golazo que marcó para el 3-0 parcial y el segundo en su cuenta personal, con un violento pero elegante remate de media distancia que ingresó en el ángulo.

"HOY FUE UN PARTIDO APARTE, IMPORTANTE PARA LOS QUE NO VENÍAMOS JUGANDO PARA GANAR CONFIANZA. SE VIENE UN PARTIDO COMPLICADO (San Pablo)"



Ángel Romero analizó la victoria vs. Central Córdoba



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