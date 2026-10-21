Ángel Romero confrontó al capitán de Vasco da Gama por romper el escudo de Boca: “Hay que respetar la camiseta”

El paraguayo increpó a Thiago Mendes una vez finalizado el partido por su polémica historia una vez que culminó la ida

¡Boca es finalista de la Copa Sudamericana! El Xeneize revirtió la serie ante Vasco da Gama en el Maracaná al vencer por 3 a 1 al club carioca (3 a 2 global) y ahora espera por el rival de la gran final entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

Más allá de lo acontecido dentro de la cancha, los jugadores de Boca no olvidaron una cuestión que sucedió fuera de la misma apenas terminó la ida. Thiago Mendes, volante y capitán del cruzmaltino, se mostró en su cuenta de Instagram rompiendo un escudo xeneize mediante una imagen hecha con IA.

Y si bien luego pidió disculpas, los futbolistas boquenses no se la dejaron pasar. Una vez que se dio la remontada, con la consecuente clasificación de Boca a la final y la eliminación de Vasco, se le aproximaron Lautaro Blanco, Jagger Herrera, Ayrton Costa y Ángel Romero a increpar a Mendes, además de celebrarle en la cara el triunfo.

El paraguayo fue el más picante de todos. Además de mostrarle el escudo de la camiseta y decirle “rompelo ahora, la c*ncha de tu madre“, en la zona mixta del Maracaná fue más allá y le habló directamente a Mendes mediante la prensa: “Hay que respetar la camiseta. No solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta. Más aún la de Boca, que tiene una historia muy grande. Esto no puede suceder. Es un jugador profesional”, sentenció Ángel Romero en portugués.

🗣️ ÁNGEL ROMERO s/ el posteo provocador de THIAGO MENDES:



"Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta.



Más aún la de #Boca, que tiene una historia muy grande. Esto no puede suceder. Es un jugador profesional." pic.twitter.com/ipDLzPcUwG — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

La situación no terminó allí, ya que referentes del plantel como Miguel Merentiel y Leandro Paredes hablaron del tema. “La verdad que no nos gustó un carajo, pero nosotros tratamos de no prendernos en eso y demostrar que esto es Boca, que es un club muy grande y que tienen que respetar”, expresó el uruguayo.

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El capitán xeneize, a tono con el tema, añadió: “Éramos concientes de que nos habían faltado el respeto, lo hablamos antes del partido; pero no porque un jugador lo haya hecho, nosotros teníamos que faltarle el respeto a un club como el Vasco. Sí sentimos que nos faltaron el respeto y queríamos dar la cara hoy”.

"LA VERDAD QUE ESO NO NOS GUSTÓ UN CARAJO" 🔊



Miguel Merentiel y Leandro Paredes hablaron sobre la foto que subió Thiago Mendes rompiendo el escudo de Boca.



📽️ @gonzalosuli – enviado especial Olé pic.twitter.com/PPIlPI3teR — Diario Olé (@DiarioOle) October 21, 2026

Leonel Flores, en cambio, fue a fondo. Apenas se terminó el partido, con el resultado a favor de Boca, el juvenil xeneize replicó la historia de Thiago Mendes, siendo él quien rompía un escudo de Vasco da Gama. Arruabarrena habló de esto en conferencia de prensa y, luego de conversar con el extremo, el posteo se borró de sus redes sociales. Una historia que trascendió y que fue determinante para que Boca se imponga en Río.

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¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

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