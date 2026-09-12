Arruabarrena y otro milagro: está recuperando a Ángel Romero, que hoy es más que Villa

El delantero paraguayo fue la gran figura en el triunfo Xeneize con un doblete y participación clave en el gol de Valencia. ¿Pide titularidad contra Sao Paulo?

Otro milagro de Arruabarrena: está recuperando Ángel Romero, quien fue la gran figura en el triunfo de Boca ante Central Córdoba con un doblete y participación clave en el gol de Valencia. El equipo del Vasco resolvió el trámite con rapidez y llega encendido al partido más importante del semestre hasta la fecha.

Boca volvió a sonreír y lo hizo de la mano de una actuación consagratoria inesperada. La historia de Romero en el club tuvo un giro este viernes. El paraguayo llegó a la institución en el verano casi de rebote, luego de que se cayera el pase del colombiano Hinestroza.

Con pocos minutos acumulados hasta el momento, Romero aprovechó su oportunidad ante Central Córdoba y firmó una noche soñada: abrió el marcador con una brillante definición al primer palo, inició la jugada dándole el pase a Gorosito, quien asistió a Valencia para que convierta su primer gol con la camiseta de Boca y clavó un verdadero golazo en el complemento que sentenció la historia.

En este nivel, Romero demostró estar hoy por hoy mejor que Villa, mejor que Valencia y mejor que el chileno Palacios, abriendo el debate sobre si debe meterse en el once titular para lo que viene.

En cuanto al desarrollo del encuentro, fue un trámite para el conjunto de La Ribera. Si bien el Central Córdoba de Domínguez mostró buenas intenciones en ataque y llegó al área rival, volvió a dejar en evidencia graves falencias en el retroceso, jugando sin compromiso ni actitud defensiva.

Publicidad

Boca liquidó el partido en un ráfaga de diez minutos durante la primera parte y le puso el broche de oro con el golazo de Romero en el segundo tiempo. El descuento final del conjunto santiagueño solo sirvió para maquillar el resultado.

Con la victoria en el bolsillo, el Xeneize toma aire y se enfoca de lleno en el objetivo principal. Este martes, el equipo del Vasco disputará en tierras brasileñas el partido más importante del semestre en lo que va del año, donde se jugará gran parte del futuro de la temporada. ¿Le dará Arruabarrena la titularidad a Romero tras su descollante actuación?