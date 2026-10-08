Boca convocó a los seis extranjeros para enfrentar a Instituto

El Xeneize visitará a la Gloria el próximo viernes a partir de las 19.30 horas por la fecha 12 de la Zona A del Clausura.

Luego del escándalo por Copa Argentina contra Vélez, en el que los seis jugadores extranjeros de Boca firmaron planilla, Rodolfo Arruabarrena volvió a citarlos a todos, en esta oportunidad para enfrentar a Instituto por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura.

Si bien Boca no fue sancionado por hacer firmar a sus seis extranjeros planilla, ya que Ángel Romero no sumó minutos, la realidad es que no está permitido hacerlo, por lo que uno de los que ocupan cupo no podrá hacerlo ante la Gloria el próximo viernes.

La lista de convocados de Boca vs. Instituto

Los citados de Boca para visitar a Instituto. (Foto: Prensa Boca).

Los 6 extranjeros de Boca

Álvaro Montero (Colombia)

Leandro Lozano (Uruguay)

Carlos Palacios (Chile)

Sebastián Villa (Colombia)

Enner Valencia (Ecuador)

Ángel Romero (Pararaguay)

*Merentiel y Alarcón no ocupan cupo extranjero por tener la ciudadanía argentina

La agenda de Boca

09/10 – Instituto vs. Boca (Torneo Clausura)

13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (Copa Sudamericana)

16/10 – Boca vs. Talleres (Torneo Clausura)

20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (Copa Sudamericana)

25/10 – Independiente vs. Boca (Torneo Clausura)

01/11 – Boca vs. River (Torneo Clausura)

DATOS CLAVE

Rodolfo Arruabarrena citó a los seis futbolistas extranjeros de Boca para enfrentar a Instituto.

citó a los seis futbolistas extranjeros de Boca para enfrentar a Instituto. Boca Juniors no sufrió sanciones tras la controversia por el cupo extranjero ante Vélez.

no sufrió sanciones tras la controversia por el cupo extranjero ante Vélez. Ángel Romero integra la lista de seis extranjeros citados para el Torneo Clausura.