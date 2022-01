Con la 9 y la 18 con dueño, al delantero le consultaron por un dorsal en particular. Lo descartó.

A Benedetto le propusieron un número de camiseta y sorprendió: "No me la pondría nunca"

Está claro que Darío Benedetto regresa a un Boca muy diferente al que dejó en 2019. El Xeneize cuenta con un plantel totalmente renovado, otro cuerpo técnico, otros directivos y hasta una marca de indumentaria diferente en el uniforme del club. Lo que buscará que sea igual que antes será su efectividad frente al arco rival.

Una de las cosas que también puede cambiar el Pipa es el número de camiseta. La 9 está ocupada por Nicolás Orsini y la 18 (la usó en aquella Libertadores 2018) es de Frank Fabra, aunque esto no quiere decir que no se la puedan llegar a ceder. Hoy, recién llegado al país, fue consultado por un dorsal que aún esta vacante.

"¿Te animarías a usar la 10?", le preguntaron al centrodelantero sobre el mítico número que está libre desde la salida de Carlos Tevez. Benedetto, sorprendiendo a más de uno, contestó con contundencia: "No, la 10 de Boca es muy grande. Se agradece pero no me la pondría nunca".

+ Los dorsales que están libres en Boca

A la espera de que firme su contrato, muchos se animan a especular con el dorsal que puede ponerse el Pipa en su camiseta. Hoy por hoy, los que están libres son el 7, el 8 y el 10. Curiosamente la 12, número que identifica al hincha xeneize, tampoco tiene dueño. ¿Qué elegirá el goleador?