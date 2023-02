Sin duda alguna, Lucas Merolla es el gran protagonista del verano. Mientras del otro lado del Atlántico se generó una novela por la salida de Enzo Fernández a Chelsea, en la República Argentina ocurre lo mismo con Huracán y Boca por el zaguero central.

Declaraciones de un lado y del otro, negociaciones que no llegan a buen puerto porque Boca no acerca el dinero que pretenden los de Parque Patricios, y la desesperación de ambos club empieza a jugar, ya que se acerca el cierre del mercado de pases, como así también la finalización del contrato del ex Guillermo Brown de Puerto Madryn.

A las pocas horas de que David Garzón, el presidente del Globo, confesara el estado de las negociaciones, Juan Román Riquelme volvió a realizar una oferta por Merolla. Claro, Hugo Ibarra le está pidiendo al vicepresidente del Xeneize que concrete la negociación por el defensor central de 27 años, ya que lo cree necesario dentro del equipo. Y se conocieron detalles.

Si bien apareció una oferta por parte de Riquelme para tener a Merolla en Brandsen 805, el periodista Gustavo Medina confesó de qué importe fue la suma que acercó el último campeón de la Liga Profesional.

A través de su cuenta de Twitter, el jornalista de Radio Continental afirmó que "la situación es la misma. Boca no subió la oferta (aún) de 700.000 dólares más la deuda por Franco Cristaldo. Y Huracán ya se plantó: O se va por la que pide, o no se va. El jugador volvió a rechazar la oferta del grupo empresario. Mientras, se negocia la renovación".

Excepto que el Xeneize realice una oferta por 2 millones de dólares, importe que desean desde Huracán, el futbolista no se marchará en este mercado de pases y desde Parque Patricios continuarán negociando para poder extender el vínculo contractual y que arme las valijas a mitad de año.