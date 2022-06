Agropecuario le dijo "no tengas miedo" a Boca y el Xeneize le respondió

La jornada de anoche tuvo mucha acción en la Copa Argentina y, como de costumbre, hubo batacazo: Agropecuario eliminó a Racing con una victoria por 2 a 1 y será rival de Boca, que horas atrás había vencido a Ferro. Contra todo pronóstico, será ese el duelo en octavos de final.

La alegría del equipo de la Primera Nacional se vivió también en las redes sociales. Mientras celebraban el triunfazo en Jujuy, hubo un tuit con una desafiante frase con tono riverplatense para el Xeneize: "No tengas miedo Boca, no somos tan buenos". Muy similar a la que dijo Rodolfo D'Onofrio (ex presidente del Millonario) en 2018.

Un par de horas después, durante la mañana de hoy, el club de la Ribera se despachó con una respuesta sin correrse de su característica formalidad: "Felicitaciones. Nos vemos pronto". Lejos de la chicana, Boca le devolvió la pared a su próximo rival.

+ Boca vs. Agropecuario, el sorpresivo duelo de octavos

La Copa Argentina siempre da lugar para todo y por eso no llama la atención que sea el equipo sojero el rival del Xeneize. Será el primer choque oficial entre ambos clubes y, teniendo en cuenta el ajustado calendario de los de Battaglia, habrá que esperar un tiempo para conocer su fecha.