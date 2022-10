La última victoria de Boca ante Gimnasia dejó a Racing segundo y dependiendo de Independiente para ser campeón. Si quiere consagrarse, la Academia deberá ganarle a River y esperar a que su eterno rival le saque puntos a los de Hugo Ibarra. Un cierre de torneo muy particular.

Mucho se habló de la postura de los hinchas del Rojo. "El domingo tenemos que ganar", cantó todo el estadio en la jornada pasada. Sergio Agüero, uno de sus simpatizantes más conocidos, dio su opinión sobre esta importante definición que está por venir.

En su stream, el Kun no dio lugar a especulaciones: "Nosotros como hinchas queremos ganar. Seguramente todos están pensando que Independiente se deje perder porque puede salir campeó Racing. No, nosotros no pensamos en los demás, nosotros como hinchas de Independiente queremos ganar".

"Si perdemos le damos la mano al rival, se perdió y ya está, pero los partidos siempre se juegan a morir", reafirmó el exfutbolista. No quedan dudas, el equipo de Julio César Falcioni deberá hacer lo posible para bajar al puntero.