Boca sufrió una derrota histórica ante Patronato por 3 a 0 y el clima está caldeado: los hinchas señalan al Cuerpo Técnico, al Consejo de Fútbol y a la propia dirigencia que encabeza Jorge Ameal junto al máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme. Tras el resultado adverso, Hugo Ibarra decidió darle el día libre a los jugadores y la decisión no cayó bien en redes sociales.

Sin embargo, este lunes no será un día de pocos movimientos en La Ribera. Una de las sorpresas de la tarde en Paraná fue la ausencia de Marcos Rojo, quien acusó una molestia en el soleo y no pudo estar entre los titulares para enfrentar al Patrón. Es por eso que Facundo Rongalia hizo su reestreno con la camiseta de Boca acompañando a Carlos Zambrano, aunque la imagen que dejó la dupla no fue la mejor.

Para descartar cualquier tipo de lesión muscular, este lunes Rojo será sometido a estudios médicos y se espera un comunicado por parte del Xeneize a través de redes sociales para conocer el estado de salud del zaguero y referente del plantel profesional. A priori, solo se trató de una molestia y el CT decidió no arriesgarlo en cancha.

Sin embargo, de confirmarse alguna distensión en la zona, Hugo Ibarra tendrá apenas dos nombres para armar la zaga contra Platense: los mismos que jugaron contra Patronato. Mientras tanto, Gabriel Aranda y Nicolás Figal siguen en su período de recuperación, por lo que no se descarta que el tridente técnico mire hacia la Reserva para buscar variantes.