El ídolo se refirió a la situación del mediocampista. Este viernes no estuvo en el partido entre Boca y Estudiantes.

Por una nueva fecha de la Copa de la Liga, Boca superó a Estudiantes de La Plata en Reserva. Fue por 1-0 en City Bell, con gol de Vicente Taborda y algunas ausencias: Valentín Barco no formó parte del equipo y Agustín Almendra no estuvo ni convocado, por lo que se entrenó en Ezeiza.

Mauricio Serna, parte de la dupla técnica con Hugo Ibarra, explicó qué es lo que sucede con el lateral izquierdo. "Barco no jugó porque tenemos entre 25 y 30 jugadores y elegimos. No pasa nada. ¿Por qué mejor no nos preguntamos por qué sí juega Nahuel Genez? Valentín es un gran jugador pero hoy está jugando otro tres, que mostró un gran nivel y tiene personalidad. Esto es parejo con todos", sostuvo.

Además, en una charla con "ESPN F12", "Chicho" se refirió a la situación de Almendra. "Agustín está entrenando muy bien. Hoy le tocó trabajar en Ezeiza, mañana se va a sumar con nosotros. Está trabajando a la par de todos. ¿Si lo vamos a usar? El tiempo lo dirá, vamos a ver mañana en Ezeiza qué definimos", avisó.

Tras su pelea con Sebastián Battaglia, el ciclo de Almendra en la Primera de Boca está terminado y se quedará con la Reserva hasta mitad de año. ¿Se irá en junio? Por lo pronto, solo tendría chances de jugar si recibe el indulto de Ibarra y Serna, quienes por ahora no lo tienen en sus planes.