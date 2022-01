Este lunes a las 15 comienza la pretemporada para el plantel de Boca. Sebastián Battaglia renovó su contrato como director técnico por un año más y estará al frente del inicio de los trabajos para el equipo que en 2021 ganó la Copa Diego Armando Maradona y la Copa Argentina.

Mientras el consejo de fútbol trabaja en la búsqueda de refuerzos, por ahora no hay incorporaciones dentro del grupo. Pero sí habrá varias "caras nuevas" en la vuelta al trabajo de este lunes: muchos jugadores vuelven de sus préstamos y tienen que definir sus situaciones. Y hay cuatro grandes descatados.

Ramón Ábila estuvo en la Major League Soccer de Estados Unidos y por ahora no tiene asegurado su futuro. Se supo que Colo Colo de Chile lo quiere y también hay intenciones desde Huracán y Colón. Trascendió que no está en los planes de Sebastián Battaglia. Una situación similar atraviesa Mateo Retegui, quien estuvo en Talleres y por ahora no tiene opciones firmes para irse.

Walter Bou, por su parte, viene de hacer una gran temporada en Defensa y Justicia y podría ser uno de los que se quede. Sin embargo, su intención es sentirse importante como lo era en el "Halcón" y en Boca no tendría asegurada la titularidad. Mientras en Varela estudian la forma de que juegue un año más, por ahora la "Panterita" se entrenará con el Xeneize.

Por último, Gastón Ávila tiene varios escenarios posibles. En un principio se mencionó que era el favorito para quedarse, teniendo en cuenta la sanción que tienen Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz en la Copa Libertadores. Pero tiene ofertas desde Europa y Rosario Central quiere retenerlo. Por ahora no hay nada definido en cuanto al zaguero.