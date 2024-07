Confirmado: Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de River Plate. Este miércoles, después de afinar algunos detalles, hubo acuerdo entre el Muñeco y la dirigencia y de esta manera el regreso es un hecho que será oficializado en los próximos minutos. La presentación ante la prensa y el público sería el lunes.

Según pudo saber BOLAVIP, el acuerdo es hasta diciembre de 2025, justamente cuando hay elecciones en el club. Además, Gallardo tomará las riendas del equipo el próximo lunes y debutará ante Huracán en el Monumental el siguiente fin de semana, es decir el sábado 10 o el domingo 11 de agosto.

Marcelo Escudero será el entrenador interino este fin de semana en el duelo ante Unión por la Liga Profesional que se celebrará en Santa Fe y además está al frente de los entrenamientos con el plantel profesional por estos días. Por su parte, también de manera express, Danilo Gerlo se ocupará esta semana de la Reserva.

¿Cómo va a estar conformado el cuerpo técnico de Gallardo en River?

Matías Biscay, Pablo Dolce y Hernán Buján estarían confirmados para integrar la estructura de trabajo diaria del Muñeco. Aún resta por definirse el entrenador de arqueros (siempre trabajó con César Zinelli pero podría sumarse Marcelo Barovero) y también al segundo preparador físico, ya que Marcelo Tulbovitz está trabajando en Nacional de Uruguay actualmente

Gallardo quería estar cerca de los suyos

El Muñeco dejó Núñez en octubre de 2022, luego estuvo unos meses disfrutando de su familia, amigos y algunos viajes hasta que le llegó una propuesta de Al Ittihad para que tome las riendas del equipo. No fue un paso por el fútbol árabe y, luego de algunas semanas de incertidumbre, en junio de 2024 puso fin a su ciclo. El fallecimiento de Juan Berros -su histórico representante- fue un golpe duro. A eso se suma que su padre, Máximo, atraviesa una situación de salud y el Muñeco quiere estar en Argentina junto a los suyos.

Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia

El Muñeco asumió como DT de River -tras un breve paso por Nacional- tras la salida de Ramón Díaz, gloria del club. El inicio de la era Gallardo en Núñez comenzó con el pie derecho: no solamente obtuvo la Copa Sudamericana, sino que además su equipo jugaba muy bien y representaba a la perfección la historia del club. Los desafíos fueron aumentando y el DT no fallaba, ganó la Libertadores 2015, mantuvo la exigencia al máximo, supo reinventarse con distintos jugadores y si bien todo no fueron triunfos y hubo momentos complicados, nunca resignó las formas, algo que los hinchas valoraron mucho.

Marcelo Gallardo vuelve a River

Sin dudas, 2018 fue su año consagratorio al obtener la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores, ambas finales ganadas a Boca. Para muchos 2019 fue el mejor año en cuanto a juego y allí volvió a jugar una final de Libertadores, aunque en este caso con derrota. Los años siguientes lo encontraron con su habitual exigencia, con títulos ganados, pero también con un desgaste propio de ocho años y medio que hicieron que dé un paso al costado. Con 14 títulos obtenidos como entrenador, el Muñeco es el más ganador de la historia del club.

Todos los títulos de Marcelo Gallardo en River