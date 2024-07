Aaron Anselmino se convirtió en nuevo refuerzo del Chelsea en una de las ventas más importantes de este mercado de pases y de la historia de Boca. Será el segundo futbolista argentino en sumarse a las filas de los Blues y es por eso que su compatriota Enzo Fernández le dio la bienvenida.

Según reveló Diario Olé, fue el propio ex-River quien se encargo´de mandarle un mensaje al defensor. “Te felicito por este paso. Ahora rompela en los seis meses que vas a Boca y te espero, la vas a romper acá. Contá conmigo para lo que necesites”, le dijo a través de WhatsApp.

Lo cierto es que Anselmino regresa a Boca y espera volver a ser seleccionado por Diego Martínez luego de su seguidilla de desgarros. El objetivo del juvenil es sumar rodaje en Primera División y llegar al Chelsea completamente consolidado.

Qué dijo Anselmino tras su venta al Chelsea

Antes de viajar a Inglaterra, el zaguero se mostró feliz por el gran paso que está dando en su carrera futbolística: “Estoy muy contento, se me pasó todo muy rápido. De chiquito que soñé con esto, las cosas están saliendo bien y espero que sigan así”.

“Desde chiquito soñé con esto. Las cosas están saliendo bien, espero que siga así y a seguir como siempre“, agregó el joven de 19 años en diálogo con ESPN.

“Estoy muy contento, no sé cómo explicarlo. Puedo viajar con mi viejo, que me acompañó en todo momento. Muy feliz, no encuentro otra palabra para describir lo que siento“, cerró.

La venta de Anselmino a Chelsea

La venta de Aaron Anselmino a Chelsea se cerró en 18 millones de dólares. Como si eso fuera poco, si se cumplen algunos objetivos, ese monto podría ascender a 22 millones. El zaguero queda cedido hasta junio de 2025, pero los ingleses pueden repescarlo a fin de año.

Los números de Anselmino en Boca

Aaron Anselmino acumula un gol al cabo de 10 presentaciones de carácter oficial con la camiseta de Boca.