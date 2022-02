El futuro de Cristian Pavón aún no está definido y hay todo tipo de especulaciones. Si bien no hay nada confirmado, todo apunta a que el contrato del delantero con Boca se terminará en junio y luego se irá en condición de libre a Atlético Mineiro de Brasil.

¿Qué pasará con "Kichan" hasta entonces? La relación entre el consejo de fútbol y Fernando Hidalgo, representante del futbolista, no es la mejor. Pero nada permite pensar que el presente del jugador cambie a lo largo de esos meses. ¿Jugará o no será tenido en cuenta?

Sebastián Battaglia se puso firme y dio por terminado el debate cuando marcó su postura. "Cristian es parte del plantel, la decisión la tomo yo en cuanto a si va a estar o no. Después, él tiene que definir su futuro el día de mañana. Ojalá pueda renovar y podamos contar con él pero no es algo que me involucre. Pero la decisión de si está o no es mía", dijo en conferencia de prensa.

De esta manera, todavía no hay precisiones sobre si Pavón será utilizado o no durante este primer semestre del 2022. Mientras tanto, en Brasil hay dudas: ¿Boca lo anotará en la Copa Libertadores para que cumpla la sanción o se quedará afuera de toda la edición si es que el consejo decide no ponerlo en la lista de buena fe?