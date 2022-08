Sebastián Battaglia fue echado de Boca tras la eliminación temprana en la Copa Libertadores y se marchó del club en el que es ídolo induscutido sin emitir sonido. Entendiendo la decisión del Consejo de Fútbol y "sin pedir explicaciones", el jugador con más títulos en la institución dejó su cargo. Ahora, a más de un mes, habló de todo.

El ex DT del equipo de la Ribera comenzó hablando de su Boca: "Por momentos hemos encontrado el funcionamiento. Apenas me tocó llegar hemos tenido pasajes de buen fútbol y después tuvimos altibajos. Se hace difícil sostenerlo. En el último tiempo habíamos encontrado una manera y veníamos en levantada. El equipo había mejorado mucho". Y claro, no esquivó su salida y la relación con Riquelme al aire de TyC Sports.

Battaglia, sin filtro: su salida y cómo quedó la relación con Riquelme

A la hora de hablar de la relación que mantenía con Juan Román Riquelme, Battaglia dijo: "Con Román hablaba, pero no específicamente de fútbol". Y dejó una polémica frase: "Ahora no volví a hablar después de lo que pasó". Además, aseguró que no habló con él cuando fue echado como entrenador.

Recordando su desprolija despedida, el León comentó: "Me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida. No pedí explicaciones". Además, no descartó un segundo ciclo: "Veremos cómo se da el día de mañana, pero no le cierro la puertas. Boca es mi casa y lo pongo por delante de todo".

Por otra parte, el entrenador que busca trabajo criticó la forma de ver la Copa que tiene el hincha en general: "La Libertadores se ha transformado en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado, los equipos brasileños están muy fuertes. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa".

Para cerrar, contó cómo es su día a día en la actualidad: "Estoy bien, ocupando la cabeza en otras cosas y haciendo el balance de lo que se hizo. Agarramos en un momento difícil del club y pudimos clasificar a la Libertadores y ganar la Copa Argentina. En lo futbolístico por momento lo hicimos mejor y en otros fuimos irregulares".

