En Boca saben que no será fácil retener a Jorman Campuzano, por lo que Riquelme comenzó a observar diferentes opciones para la mitad del campo y que Battaglia tenga una nueva variante de jerarquía. Y entre tantos nombres que suelen ofrecerle a los directivos del Xeneize, al Consejo de Fútbol le interesó uno en particular.

Las negociaciones que están llevando a cabo dentro de las oficinas de La Bombonera tienen que ver con ultimar los detalles de Nicolás Figal, que pueda llegar Darío Benedetto y concretar, ya sea por sí o por no, la situación de Ángel Romero. Incluso, podría aparecer una remota opción de que llegue con su hermano, Óscar.

Pero lo que más le interesa a Riquelme es poder sumar a Andrés Cubas, el mediocampista central nacionalizado paraguayo y que defiende la camiseta de Nîmes Olympique, en la Segunda División de Francia. A sus 25 años, tuvo un paso por Pescara (Italia), Defensa y Justicia, Talleres y su actual equipo, en el que tiene mucha continuidad.

Durante las últimas semanas, creció el rumor de que el Xeneize podría ir a buscarlo y fue el propio futbolista quien le abrió una puerta al Consejo de Fútbol: "Si Boca está interesado en mi, no hay mucho que pensar". Y ante la popular pregunta 'si te llama Román', Cubas fue muy claro: "No hace falta que me llame Riquelme para decirme que me quiere. Ya que Boca se interese en mi es suficiente. Ahí está mi corazón", enfatizó en diálogo con Radio La Red.

Incluso, alguna vez lo quiso Marcelo Gallardo para River, y en este mercado de pases estuvo en la órbita de Racing, quien rápidamente desistió de su contratación por lo costoso que resultaba sacarlo de Europa: "Yo agradezco a todos los clubes que se fijan en mi, pero saben que Boca es mi casa", indicó Cubas. ¿Volverá a Boca?