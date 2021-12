Boca lo tuvo en carpeta, los hinchas lo pidieron pero finalmente no llegó: "Me hubiera gustado"

En todos los mercados de pases se dan muchas negociaciones entre clubes, pero no todas terminan con un traspaso. Algunas operaciones se caen por distintos motivos o incluso el interés de un equipo dura solo un tiempo y no llega a instancias de mediación. Un jugador que fue vinculado a Boca hace algunos meses habló de la chance perdida.

Cuando se lesionó Eduardo Salvio, trascendió que el Pulga Rodríguez era uno de los candidatos para reforzar al Xeneize. Justo el delantero terminaba su contrato con Colón y por eso todo estaba dado para su llegada. Sin embargo, la decisión final del consejo de fútbol fue no traer refuerzos por la baja del "Toto" y finalmente Luis Miguel se quedó con las ganas y se fue a Gimnasia.

En una charla con el Diario Olé, le preguntaron al Pulga si se quedó triste cuando notó que Boca no lo fue a buscar. "No me puso triste. Se puede dar o no. Me hubiera gustado que estuviera esa chance, pero seguí mi camino", señaló el atacante.

"Mientras siga jugando al fútbol voy a tener la ilusión de jugar en Boca. Que me llamen dependerá de lo que haga. No lo veo ni cercano ni lejano. Es fútbol, nadie sabe qué pasará", agregó Rodríguez. Sobre su futuro, avisó: "No tengo fecha de retiro. Dependerá de que no tenga molestias. Hoy por hoy me siento bien, 100% jugador y daré todo. Y no tengo ni la menor idea de qué haré después".