Darío Benedetto volvió a aparecer en el radar de Boca. El delantero tuvo un excelente ciclo en el club y, desde que se fue, los hinchas piden que regrese. Ahora su panorama en Europa cambió y su retorno al conjunto azul y oro es posible. Pero no todos están de acuerdo con esa posible decisión.

"Lo dije en su momento cuando me fui de Boca: yo creo que a Boca voy a volver, así sea como hincha o como jugador. De alguna de las dos maneras voy a volver", manifestó esta semana el "Pipa". Y ahora trascendió que se empezó a gestar su vuelta, aunque algunos protagonistas se oponen.

"Darío Benedetto quiere volver a ser el nueve de Boca en enero. Ya están avanzadas las charlas en relación a su salario. No hay impedimento económico para que se concrete. Sin embargo, su representante y un socio de su repre buscan convencerlo de que no vuelva ahora. Veremos", informó el periodista Pablo Lisotto. El agente de Benedetto es Christian Bragarnik, propietario del Elche.

"No lo escuché, no lo sabía. Si dijo eso, voy a tener que llamarlo en otra función jaja. Porque yo estoy esperando que continúe y haga goles en el Elche, estamos contentos con su llegada", había dicho en la semana el representante. De todos modos, aclaró: "Me gustaría que siga en Elche pero jugadores de tal trascendencia... Tendremos que evaluarlo. No es una locura porque él siempre supo, y me lo dijo siempre, que su idea es terminar allá y volver a Boca".