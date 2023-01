Chiquito Romero habló sobre el gesto que preocupó a todo Boca: "Me acalambré"

En su debut por la Liga Profesional 2023, Boca comenzó con el pie derecho, venciendo por 1 a 0 a Atlético Tucumán, con gol de Óscar Romero a los 69 minutos, logrando así la primera victoria del año, tras lo que fue la Supercopa ante Racing.

Lo particular de este encuentro, fue el estreno como arquero de Boca de Sergio Romero, quien tras estar 6 meses en el club luchando con una lesión en la rodilla y otras musculares, tuvo sus primeros minutos oficiales, manteniendo el arco en cero, con una tapada mano a mano con el partido empatado.

Durante los últimos minutos del partido, se lo vio a Romero estirando, con señas de dolor en sus piernas, mirando también cuanto faltaba para el final del partido. Por precaución, en las últimas pelotas paradas no las pateó él, si no que dejó que lo haga otro compañero, o intentó salir jugando para no exigirse.

Una vez finalizado el partido, en diálogo con ESPN, el arquero de Boca habló sobre su lesión y le dio tranquilidad a los hinchas del Xeneize: "Me acalambré, fue mucho tiempo sin jugar, sin estar en una cancha y la tensión hace que pase eso. Pero estamos bien gracias a Dios", explicó.