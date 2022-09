El futbolista se filmó desde su casa mientras se recupera de su operación en la rodilla y un detalle particular no pasó desapercibido en redes sociales para los hinchas del Xeneize.

Después de una semana compleja, Boca superó con éxito el primer desafío de la Liga Profesional sin su futbolista más determinante durante el 2022. Sebastián Villa fue intervenido con éxito por su rotura parcial en uno de sus meniscos y comenzó el proceso de rehabilitación desde su hogar, con la esperanza de reaparecer en el tramo final del semestre.

A pesar de la distancia, mientras el equipo de Hugo Ibarra jugaba contra Colón en Santa Fe, el delantero colombiano se mostró activo en redes sociales en pleno duelo y dedicó mensajes de todo tipo, desde el aliento para el grupo hasta el festejo por los goles de Norberto Briasco en el primer tiempo y Luca Langoni en el segundo para definir el cotejo.

No obstante, los videos que publicó Villa en sus historias de Instagram rápidamente se difundieron en Twitter y los hinchas de Boca se quedaron con un detalle un tanto particular, el cual revela la forma que tiene el surgido en Deportes Tolima para ver los partidos del Xeneize cuando él no se encuentra en cancha.

Los usuarios observaron que la televisión del atacante cafetero estaba silenciada, por lo que no estuvo escuchando los relatos y comentarios de la transmisión oficial. En su lugar, Villa puso algo de música y en su último posteo de la victoria de Boca sonó un tema de Bad Bunny. Es el mismo mecanismo que contó Juan Román Riquelme hace algunos meses, confesando que suele ver los duelos del Xeneize sin sonido y con cumbia al máximo volumen, preferentemente Los Ángeles Azules. Villa siguió sus pasos.

La confesión de Riquelme: mira los partidos en mute