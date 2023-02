Boca posee un problema central en su estructura: tiene cerca de 300 mil socios y espacio en la cancha para 54 mil. Por ello, la necesidad de tener más localidades es una realidad y los caminos posibles son dos: construir un estadio nuevo o renovar La Bombonera. Ameal, Riquelme y compañía escuchan a la gente y por lo tanto planean ir por la segunda opción. ¿Habrá Bombonera 360? ¿Cuál es la propuesta?

Tal como prometió en las elecciones, Jorge Amor Ameal está comprometido con la ampliación del Templo y en los próximos días presentará el proyecto Bombonera 360. ¿En qué consiste? ¿Cuántos lugares ganará Boca con la remodelación que puso el oficialismo sobre la mesa? Desde ya, vale aclarar que es imposible que ingresen el 50% de los socios.

Antes de explicar punto por punto cómo quedaría la flamante Bombonera, cabe destacar que en este proyecto aparece un histórico conflicto: el mismo requiere la compra de los terrenos aledaños al estadio sobre la calle Dr del Valle Iberlucea."Estamos presentando un proyecto en la Legislatura por el tema de la ampliación. Si no tenés zonificación, no podés hacer nada", dijo Ameal en AM 870 hace unos días.

En detalle: el proyecto de La Bombonera 360 que presentarán los dirigentes de Boca

En primer lugar cabe aclarar que el proyecto busca cerrar definitivamente el estadio con una cuarta tribuna derribando los actuales palcos y plateas preferenciales. Así, el club ganaría casi 30 mil lugares para los socios en el estadio (La nueva Bombonera sería para 80 mil espectadores). Claro, para esto habría que comprar 129 propiedades entre las que se encuentran vecinos que no dan el brazo a torcer y ocupantes sin papeles.

Por otra parte, el proyecto no es el único. También está el Esloveno Plus, una versión renovada del antes nombrado "Esloveno" presentado por Fabián Fiori. ¿Qué cambia? Una mayor capacidad, que llevaría el aforo a unas 80.000 localidades (en lugar de las 15 mil del anterior) y algunos aspectos más técnicos de estructura por seguridad. Ameal, por su parte, ya lo desechó públicamente.

Con las cartas sobre la mesa y horas para la llegada de marzo, los hinchas del Xeneize aguardan ansiosos por el anuncio de Jorge Amor Ameal. Es uno de los temas que más preocupa a la gente, ya que todos saben de la necesidad de ampliación y la gran mayoría no negociará irse de Brandsen 805. ¡A esperar novedades!