Luego de unos meses lejos de la acción deportiva, Carlos Tevez volvió a escena para romper el silencio sobre su presente, el futuro y también sobre el pasado. Estando sin club como DT tras su primera breve experiencia en Rosario Central, el Apache dialogó con ESPN y dejó picantes frases acerca de diversas cuestiones en su carrera.

Además de afirmar que Gustavo Alfaro como DT de Boca "quería que le vaya mal" al propio Tevez y de dar detalles de su polémica salida del Manchester United rumbo al City por su relación con Sir Alex Ferguson, el ex 10 y capitán xeneize también contó como era su relación con Guillermo Barros Schelotto y reveló cuestiones relacionadas a la final de Madrid ante River, encuentro que marcó un antes y un después en el vínculo entre ídolos de Boca.

Es que el "Mellizo" decidió no contar con Tevez en aquella final a ida y vuelta ante el eterno rival desde el inicio en ninguno de los dos partidos. De hecho, en el primero en La Bombonera ingresó desde el banco de suplentes a falta de 15 minutos para el final en lo que fue el 2 a 2 de la ida. Y en el Santiago Bernabéu de la vuelta, el Apache ingresó faltando 10' para el cierre del tiempo suplementario.

Es cierto, Tevez no estaba en su mejor estado físico y futbolístico y él lo sabía, pero así y todo a día de hoy no entiende el motivo por el que Barros Schelotto no optó por utilizarlo más tiempo en la final. "No entiendo todavía a Guillermo. Si vos le preguntas al hincha de River, siempre me tuvo miedo. Yo le hice el gol en la semifinal a River de la 'gallinita' y tenía un prontuario. Creí que iba a jugar en la revancha de Madrid. No estaba en un buen momento, pero era Tevez. Yo creí que iba a jugar", expresó sin filtro contra el ex DT xeneize.

Luego, fue más incisivo: "Si yo tengo a Carlos Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo. Hagámoslo al revés: si yo tengo a Guillermo y a un nueve que me está metiendo goles, lo pongo a él. A esta altura no cicatriza, al hincha de Boca le queda siempre. Así como al hincha de River que ganó la Libertadores le va a quedar para siempre". Durísimo.