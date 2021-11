La figura de Juan Román Riquelme no solo es adulada por parte de los hinchas de Boca. El fútbol argentino se rinde a sus pies más allá de la camiseta por todas sus conquistas en América, además de su enorme calidad con la pelota en los pies. Además, figuras europeas como Eden Hazard o Andrés Iniesta también manifestaron la admiración que sienten por el "Torero" a pesar de su corto paso por el viejo continente.

Del otro lado de la vereda, quien se refirió a Román en el día de hoy fue Ricardo La Volpe. El polémico exentrenador del Xeneize, de mal recuerdo entre los hinchas, se sentó en el estudio de ESPN F90 junto a Sebastián Vignolo y su equipo para conversar de fútbol. Entre los temas charlados estuvo presente el apellido de Riquelme, pero el DT volvió a generar polémica con sus declaraciones.

Luego de confesar que Edwin Cardona no entraría en su equipo titular, el "Pollo" le preguntó por Román y La Volpe sentenció: "No". El panel de ESPN F90 no podía creer lo que estaba escuchando y Vignolo se indignó. "Eso no lo entiendo. Sos un crack, pero ¿cómo que con vos no jugaba? No lo puedo creer", soltó el conductor.

Como si fuera poco, el entrenador volvió a arremeter con un comentario polémico sobre el Vicepresidente de Boca. "Era un distinto, pero solo en el ámbito nacional", expresó. Incrédulo, Vignolo comenzó a lanzar argumentos en favor del histórico 10 del club de La Ribera. Sin embargo, La Volpe se desentendió por completo. No caerá bien en los hinchas del Xeneize...