Es un hecho que Ángel Di María no continuará jugando en PSG después de que finalice su contrato el próximo 30 de junio, y su futuro está en duda, ya que aparecieron diversos candidatos a quedarse con quien convirtió el gol que le dio última Copa América a la Selección Argentina.

Después de lo que fue la goleada de los dirigidos por Scaloni frente a Venezuela, en el mundo Boca comenzó a circular la posibilidad de que el rosarino se vistiera de azul y oro en el futuro, dado a que Juan Román Riquelme habría hablado con él para convencerlo, al igual que con Leandro Paredes. Y, durante las últimas horas, desde el Consejo de Fútbol rompieron el silencio.

Raúl Cascini, uno de los integrantes del grupo de trabajo que tiene el vicepresidente del Xeneize, dialogó con el programa partidario Gol de Boca y contó con detalles toda la interna que hay en el posible regreso de Di María al fútbol argentino para jugar, nada más ni nada menos que con la camiseta del club de La Ribera.

“La clase de jugadores como Di María, como Rojo, Benedetto, Romero, es imposible traerlos si no quieren venir al país”, aseveró el ex mediocampista del Xeneize. Y añadió: “Arranca la Libertadores, tenemos claro lo que nos falta y dónde, para junio falta. Si levanta el teléfono y quiere venir, bienvenido sea. Pero eso no quiere decir que nosotros lo estemos buscando al Fideo”.

Los hinchas de Boca están más que ilusionados con la posibilidad de que el jugador de la Selección Argentina pueda transformarse en el refuerzo estrella que necesita el plantel comandado por Battaglia para ir detrás de la séptima Copa Libertadores, pero ¿podrá darse? Hace un tiempo, en diálogo con ESPN, fue el propio Di María quien sostuvo que "tengo en la cabeza volver y jugar. Uno piensa en la familia, la seguridad, tengo dos hijas y tengo que pensar en todo, no puedo ser egoísta".