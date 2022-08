De un lado piden tiempo, del otro todo lo contrario. Boca y Agustín Rossi siguen sin ponerse de acuerdo en los números para definir la continuidad del arquero y parecía que hoy iba a haber una definición. Hace instantes hubo reunión con participantes clave: Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, jugador y representante.

La situación está lejos de ser positiva. Esa "oferta gigante" salida de las oficinas del Xeneize está muy lejos de satisfacer las exigencias del 1. Desde el club querían definir todo hoy, pero el ex-Estudiantes llegó a Ezeiza con una postura muy clara.

"Agustín Rossi quiere seguir negociando, pero Boca no", soltó Diego Monroig en ESPN F90, dejando en claro que el Xeneize no quiere estirarse de esa última propuesta que le hizo. La posición de Agustín está clara: hay voluntad de negociar, pero con estas condiciones no hay acuerdo.

De esta manera, luego de esta breve reunión sin éxito, todo quedará en manos del Consejo para ver cómo siguen las cosas. Boca quería resolver el asunto para ver si necesita acelerar por un arquero. ¿Qué pasará con Rossi?