Al Qadsiah se convirtió en el nuevo club de moda de Arabia Saudita por sus movimientos de mercado que han asombrado a Europa y, sobre todo, a Argentina. En las últimas horas no sólo presentó a Equi Fernández, ex mediocampista de Boca, sino que cerró la llegada de Paulo Dybala, proveniente de la Roma. Para lograr estos fichajes, hay un argentino involucrado, además de una secretaría técnica con un lazo especial con Real Madrid y, por supuesto, mucho dinero proveniente de la empresa que es dueña del club.

Equi Fernández y Paulo Dybala son dos de las estrellas que cerró Al Qadsiah en este mercado de mitad de año. A los argentinos se le suman Nacho, quien llegó libre tras terminar su contrato con Real Madrid; Pierre-Emerick Aubameyang, ex Arsenal, Barcelona y Olympique de Marsella; Nahitan Nández, otro ex Boca; Koen Casteels, arquero de la selección de Bélgica; y Julián Quiñones, ex América de México.

A diferencia de otras instituciones importantes de Arabia Saudita, apuntó a fichajes puntuales y sin tanto cartel como sí pasó con Cristiano Ronaldo a Al Nassr, Neymar a Al Hilal o Karim Benzema a Al Ahli, entre otros. Aún así, se las ingenió para aparecer en el mapa futbolístico y que empiece a estar en boca de todos los fanáticos. Pero, ¿qué hay detrás de esta institución saudí?

Al Qadsiah, el club millonario de Aramco que revoluciona Arabia Saudita

Al Qadsiah ascendió a la Liga Profesional Saudí luego de consagrarse campeón de la Primera División saudí (segunda categoría). Para ello, logró contratar a figuras importantes como el argentino Luciano Vietto, el peruano André Carrillo, el inglés Max Power, el alemán Alexander Hack y el senegalés Mbaye Diagne, quien fue el máximo goleador del torneo con 26 goles (Vietto fue el segundo con 17).

Luciano Vietto, en su paso por Al Qadsiah (Instagram @lucianovietto).

Para fichar a estas figuras, este club con base en Al Khobar, que forma parte del área metropolitana de Dammam (tercera ciudad más importante de Arabia Saudita), cuenta con los millones de parte de su dueño. Aramco, empresa que maneja el petróleo en dicho país y es la tercera compañía más valiosa del mundo (detrás de Apple y Microsoft), es la encargada de manejar el club.

Para ponerle números al éxito de Aramco, reportó ingresos de 168.000 millones de dólares, un 12 por ciento más que el año anterior. Esto debido a la exportación de gas natural licuado por valores aproximados de 781.000 millones de dólares. En el deporte, además de tener a Al Qadsiah, es el principal patrocinador del equipo Aston Martin de la Fórmula 1 y en este 2024 anunció un acuerdo con la FIFA para ser su nuevo socio energético.

A diferencia de lo que son los grandes de la Liga Profesional Saudí, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli, que son manejados directamente por el Gobierno (Fondo de Inversión Pública), Aramco decidió apoyarse bajo una estructura prácticamente española y con lazos con el Real Madrid: Carlos Antón como secretario deportivo y Míchel como entrenador.

El lazo entre Al Qadsiah con Real Madrid y cómo el scouting lo llevó a Equi Fernández

José Miguel González del Campo, más conocido como Míchel, cuenta con una vasta experiencia como director técnico tanto en España como en México, Francia y hasta Grecia. Tras lograr el ascenso a la Liga Profesional Saudí, le renovaron el contrato por un año más (hasta 2026).

Este entrenador español supo dirigir al Real Madrid Castilla, equipo filial de los ‘Merengues’. En su etapa como jugador destacó en el Madrid al ser una figura indiscutida y al haber ganado 16 títulos entre 1982 y 1996. Luego, se mudó a México para jugar en el Atlético Celaya.

Míchel, recibiendo el premio Escudo Qadsiah del club (X @AlQadsiahEN).

Pero, así como Míchel es una gloria del Real Madrid, Al Qadsiah cuenta con un ideólogo para esta revolución en Arabia Saudita. Su secretario técnico desde mitad de 2023 es Carlos Antón, un ex técnico de 38 años, quien también supo ser scouting del club blanco entre 2009 y 2011.

En la mente de Antón está una de las razones por las que este club saudí logró estos fichajes resonantes. Tras trabajar para las federaciones de Kuwait y Hong Kong llegó a Al Khobar en donde puso manos a la obra desde cero. “Había un club, una plantilla y algo de staff, pero el proyecto no tiene que ver con lo que era: fichamos siete internacionales, nueve saudís, un equipo médico nuevo, un equipo de preparación física nuevo, analistas, el staff de la academia… todo en un mes”, le contó al diario AS en una entrevista.

Pero eso no es todo, así como empezó desde cero, ideó un plan apuntado a generar precisamente fichajes como el de Equi Fernández. “Hemos creado un plan estratégico para garantizar el desarrollo del club. Seguimos desarrollando áreas como el departamento de scouting internacional, el cual, creo, fuimos los primeros del país en implementarlo“, reveló.

Ese departamento de scouting internacional ya cuenta con un ex futbolista argentino, gran responsable del fichaje de Equi Fernández. Se trata de Mauro Cetto, quien ya había trabajado como director deportivo de Rosario Central y San Lorenzo. Pero, acá, es el encargado del scouting en Sudamérica.

En las últimas horas, de hecho, se viralizó un video de TikTok de la cuenta Libro de Pases en donde el propio Cetto cuenta cómo dio con el fichaje del ex Boca. “Yo propuse a Equi porque me parecía que en el fútbol argentino era el mejor. Cuando el resto de los mercados comenzaron a hacerle análisis, confirmaron un poco lo que yo decía en cuanto a la manera de jugar”, reveló.

“Lo conozco desde que debutó. Empieza a jugar sus primeros partidos en 2021. Boca había tenido un problema con el COVID e hizo jugar a muchos suplentes, chicos de Reserva. Juega contra San Lorenzo, cuando yo era director deportivo, y desde ahí me llamó la atención. Lo seguí siempre. Conozco toda su trayectoria”, añadió. Tras su recomendación, Al Qadsiah pagó la cláusula de 20 millones de dólares.

Anteriormente, Cetto también había recomendado la contratación de Paulo Díaz, defensor de River. Hubo una oferta importante que llegó a las oficinas del Más Monumental, pero al final, el ‘Millonario’ rechazó el ofrecimiento y el chileno terminó renovando.

Todos los fichajes de Al Qadsiah en el mercado de pases de mitad de 2024

Ezequiel Fernández: 18.7 millones de euros desde Boca Juniors

Julián Quiñones: 13.8 millones de euros desde América de México

Pierre-Emerick Aubameyang: 9 millones de euros desde Olympique de Marsella

Ali Abdullah Hazazi: 5.5 millones de euros desde Al Ettifaq

Nacho: libre desde Real Madrid

Koen Casteels: libre desde Wolfsburgo

Nahitan Nández: libre desde Cagliari

Hussain Al-Qahtani: libre desde Al Shabab

Qasem Lajami: libre desde Al-Fateh

Mohammed Qasem: libre desde Al-Nassr

En total, por ahora, gastó 47 millones de euros (Fuente: Transfermarkt)